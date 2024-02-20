Aboubakar 13 maç sonra döndü

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Amartey, Worrall, Zaynutdinov ve Muleka'yı yedeğe çekti.

Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica'yı sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta 8 eksik

Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında kadroya dahil edilmedi.

Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almadı.

Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç ise teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroya alınmadı.

Arthur Masuaku, 10 maç sonra sahada

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 10 müsabaka sonra siyah-beyazlı formayla maça çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalmıştı.

Arthur Masuaku, tüm kulvarlarda 10 maçın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

Aboubakar, 13 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı.

Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.

Al-Musrati, ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, Kayserispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Yeni transferlerden Ernest Muçi de Tüpraş Stadı'nda ilk kez sahada yer aldı.