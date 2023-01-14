Aboubakar, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı bekliyor. Kamerunlu oyuncu kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshettikten sonra pazartesi İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı 3. kez kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

30 yaşındaki oyuncu ile yapılan son görüşmede 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı.

Al Nassr’ın son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Kamerunlu golcü, karşılaşmada süre almadı.

Pazar günü sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek olan Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından pazartesi İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

2 dönem siyah beyazlı takımda oynayan 30 yaşındaki forvet, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı.

Bu sezon Al Nassr ile 12 karşılaşmaya çıkan Aboubakar, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Weghorst, Premier Lig devi Manchester United’a transfer olmuştu.

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14/01/2023 22:03