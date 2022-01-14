Aboubakar'dan 2 dakikada 2 gol!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ile Etiyopya karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi 4-1 kazanan Kamerun, turnuvaya 2'de 2 yaparak başlamış oldu.



4. dakikada Hotessa ile öne geçen Etiyopya'ya Kamerun, Ekambi ve Aboubakar karşılık verdi.



İlk maçta Burkina Faso karşısında da 2 gol atan Aboubakar, turnuvada 4 gole ulaştı.

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14/01/2022 12:33