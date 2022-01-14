Aboubakar'dan 2 dakikada 2 gol!
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Etiyopya'yı 4-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Aboubakar 53 ve 55. dakikalarda iki gole imza attı.
14/01/2022
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ikinci maçında Kamerun ile Etiyopya karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 4-1 kazanan Kamerun, turnuvaya 2'de 2 yaparak başlamış oldu.
4. dakikada Hotessa ile öne geçen Etiyopya'ya Kamerun, Ekambi ve Aboubakar karşılık verdi.
İlk maçta Burkina Faso karşısında da 2 gol atan Aboubakar, turnuvada 4 gole ulaştı.