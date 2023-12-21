Abramoviç 175 bin lira bahşiş bıraktı, garsonlar ihya oldu

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21/12/2023

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Abramoviç 175 bin lira bahşiş bıraktı, garsonlar ihya oldu


Rus milyarder Roman Abramoviç, önceki akşam arkadaşlarıyla gittiği İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki restoranda 85 bin lira hesap ödedikten sonra garsonlara 175 bin lira bahşiş dağıttı

 

12.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Roman Abramoviç, önceki akşam Anadolu Hisarı'nda bir restoranda akşam yemeği yedi. İki arkadaşıyla birlikte mekana giden Abramoviç'i, Şef Ömer Ataysin ağırladı.

Sabah'ın haberine göre; Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen milyarder ve arkadaşları, restoranda uzun süre sohbet etti. Abramoviç, yaklaşık üç saat kaldığı restorana 85 bin TL hesap öderken, kendisine hizmet veren garsonlara ise 175 bin lira bahşiş bıraktı.

Toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.

21/12/2023 12:03
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TAGS: Abramoviç
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