Abramovich 1 günde 700 milyon Euro kaybetti

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich 1 günde 776 milyon Euro kaybetti.

AS'ta yer alan haberde Rusya'da Abramovich'in sahip olduğu Evraz şirketi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı. İki ülke arasında savaş çıkma ihtimali Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Afrika'da iş yapan Evraz şirketini olumsuz etkiledi. Piyasaların durmasına neden olan savaş ihtimali, Abramovich'in 3 haftada 1 milyar Euro'dan fazla kayıp yaşamasına neden oldu.

Rus milyarderin şirketi Evraz'da dünya genelinde 110 bin çalışanı bulunuyor.

Borsa uzmanı Tim Worstall, "Piyasalar savaş ihtimalinden dolayı endişeli. Evraz şirketi de bundan etkilendi ve değer kaybı yaşadı." yorumunda bulundu.

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16/02/2022 09:38