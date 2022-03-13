Abramovich'e yardım eden haham tutuklandı

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'le birlikte 7 oligarkın ülkedeki mal varlıklarını dondurdu. Portekiz'de ise Abramovich'e vatandaşlık için yardımcı olan bir haham tutuklandı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Rus oligark Roman Abramovich, 2021 yılında Rusya ve İsrail pasaportlarına Portekiz'i de ekledi. Ancak Portekiz vatandaşlığı sırasında Roman Abramovich'e yardımcı olan Daniel Litvak isimli bir Portekizli haham tutuklandı.

Chelsea'nin banka hesabı donduruldu

Soruşturma sürerken, Porto'nun Yahudi Topluluğu yayınladığı bir bildiride yanlış bir şey yapılmadığını duyurdu. Olayın bir karalama kampanyasının hedefi olduğu öne sürülen açıklamada, Abramovich'in vatandaşlığıyla ilgili yasal sürecin hükümetin belirlediği çerçevede devam ettiği kaydedildi. Abramovich'in Serefad Yahudileri kökenlerine sahip olduğu için 2021'de pasaport almaya hak kazandığı kaydedildi.

Portekiz vatandaşlığına başvuranların soy kötükleri, Portekiz'in Lizbon veya Porto'daki Yahudi merkezlerinden birinde uzmanlar tarafından inceleniyor. Litvak'ın vatandaşlık sürecinden sorumlu Porto'daki merkezde ise haham Litvak görev yapıyor.

Müfettişler, Ocak ayında Abramovich'in vatandaşlığıyla ilgili bir soruşturma başlattı ve Rus oligark Roman Abramovich'in bu süreçte pasaportunun iptal edilebileceği kaydedildi.

Müfettişler Ocak ayında Abramovich'in vatandaşlığıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Yetkililer bir şüphelinin yakalandığını açıkladı ancak isim vermedi. Sanığın kara para aklama, yolsuzluk ve belge tahrifatı gibi suçlardan dolayı hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Haham Litvak'ın ise gözaltına alınmadan önce İsrail'e yolculuk hazırlığı yaptığı açıklandı.

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13/03/2022 10:32