Abu Dumbuya'nin Golü Sierra Leone'ye Puanı Getirdi
14/11/2024
China Bazaar Gençlik Gücü futbolcusu Abu Dumbuya, Sierra Leone Milli takımında Afrika Uluslar Kupası Eleme müsabakasında Çad deplasmanında forma giydi.
İlk yarıda Abu Dumbuya'nın golüyle öne geçen Sierra Leone, Çad takımının golüne engel olamadı.
G grubunda beşinci maçında 1-1'lik eşitlikle sahadan bir puanla ayrılan Sierra Leone puanını 5'e çıkardı. Zambia karşısında 19 Kasım Salı günü forma giyecek olan Abu Dumbuya Gençlik Gücü'nün yarın oynayacağı Mağusa Türk Gücü maçında kadroda yer almayacak.14/11/2024 14:07