Abubakar cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mariam Darasimi Abubakar hakkındaki polis soruşturması tamamlandı ve zanlı teminat duruşmasına çıkarıldı.

Polis zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının yargılanıncaya dek 45 günü aşmamak şartıyla cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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30/12/2020 14:13