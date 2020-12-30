Abubakar cezaevine gönderildi

Fuhuşa teşvik suçu ile ilgili tutuklanan zanlı Mariam Darasimi Abubakar hakkındaki polis soruşturması tamamlandı

ads
30/12/2020
kamalı haber

ads
Abubakar cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mariam Darasimi Abubakar hakkındaki polis soruşturması tamamlandı ve zanlı teminat duruşmasına çıkarıldı.

Polis zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının yargılanıncaya dek 45 günü aşmamak şartıyla cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

30/12/2020 14:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Abubakar, cezaevine, gönderildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.