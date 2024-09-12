AB'ye doğal gaz sevkiyatında gözler Türkiye'ye çevrildi

Ukrayna'nın Gazprom ile doğal gaz transit anlaşmasını uzatmayacağını açıklamasının ardından AB'den "Hazırlıklıyız" mesajı geldi. Ukrayna'ya alternatif olarak Türkiye rotası öne çıkıyor.

Ukrayna'nın Rus enerji devi Gazprom ile süresi 31 Aralık'ta dolacak olan doğal gaz transit anlaşmasını uzatmayacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) bu duruma hazırlıklı olunduğu mesajını verdi.

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Rusya'dan gelen doğal gazın, toplam doğal gaz ithalatı içindeki payının 2021'de yüzde 45 iken şu an yüzde 18'e gerilediğini belirterek Gazprom ile anlaşmanın uzatılmasına ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Anlaşmanın sona ermesine yönelik hazırlıkların aylar öncesinden başlatıldığını ve alternatif sevkiyat rotaları bulduklarını belirten Simson, Gazprom ile uzun vadeli anlaşmaları bulunan şirketlere de farklı sevkiyatçılar bulmaları için destek olunduğunu açıkladı.

Brüksel'in Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımlara rağmen halen Rusya'dan doğal gaz ithalatını sürdüren AB ülkeleri bulunuyor.

-Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye

Ukrayna yönetimi, Gazprom ile anlaşmanın uzatılmayacağını, ancak Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan üzerinden doğal gaz transitlerine izin verilebileceğini bildirmişti.

AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Simson, Rus doğal gazının AB'ye ulaştırılmasında ya Türkiye üzerinden ya da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak deniz yoluyla sevkiyat yapılabileceğini belirtti.

Bayraktar: Avrupa'ya sevkiyat için çalışıyoruz

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bugün Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada konuya değinmiş, Ukrayna ile transit anlaşmasının uzatılmaması durumunda Kuzey Akım'ın da sabotaj nedeniyle kapatılması üzerine geriye kalan tek rotanın TürkAkım olacağını belirtmişti.

Bayraktar, 2020'de devreye alınan TürkAkım Boru Hattı üzerinden Türkiye'ye, ikinci boru hattıyla da Türkiye üzerinden Bulgaristan'a ve Avrupa'ya gaz iletildiğini belirterek, Ukrayna ile anlaşmanın sonlandırılması durumunda Avrupa'ya tek hat üzerinden gaz gönderilebileceğini ve arz güvenliği açısından ciddi sıkıntı oluşabileceğini vurguladı.

Bu durumun Avrupa'daki gaz fiyatlarını artırabileceğine değinen Bayraktar, "Biz mümkün olduğu kadar farklı kaynaklardan gazı ülkemize alarak, çeşitlendirerek, tedarik portföyümüzü genişleterek kendi arz güvenliğimizi sağlarken bir taraftan da ilave oluşabilecek kapasiteyi Avrupa'ya sevk etmeyle alakalı çalışıyoruz. Buna başladık. Birkaç ülkeye ihracat yapmaya başladık. Türkiye'den doğal gaz satıyoruz. Onun dışında Macaristan, Romanya, Bulgaristan'a gaz tedariki sağlıyoruz" dedi.

-Kremlin de Türkiye'ye işaret etmişti

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da iki hafta önce yaptığı açıklamada alternatif olarak Türkiye'ye işaret etmiş, Ukrayna'nın transit anlaşmasından çekilmesi durumunda alternatif rotalar bulabileceklerini belirterek Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezini bir kez daha gündeme getirmişti.

Rusya'dan doğal gaz alımını hızlı bir şekilde azaltan AB ülkeleri, 2023 yılında en fazla ithalatı ABD ve Norveç'ten yaptı. Bu ülkeleri Rusya, Kuzey Afrika ülkeleri, İngiltere ve Katar izledi.