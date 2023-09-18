Aç kalan tilki kampçıların balıklarını yedi

Muş'un Varto ilçesindeki Hamurpet Gölü yakınında aç kalan tilkinin, kamp kuran doğaseverlerin tuttuğu balıklarla beslendiği anlar görüntülendi.

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18/09/2023

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Aç kalan tilki kampçıların balıklarını yedi

Bir grup doğasever, doğal güzelliğiyle öne çıkan 2 bin 149 rakımlı gölün kenarına kamp kurdu.

Gece saatlerinde çadırların bulunduğu noktaya yaklaşan bir tilki, gruptakilerin tuttuğu balıkları yedi.

Bir süre çadırların yanında kaldıktan sonra bölgeden uzaklaşan tilkinin balıkları yediği anlar, kampçıların kamerasına yansıdı.

18/09/2023 21:14
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