Aç karnına kahve içmenin bilinmeyen yan etkisi: Meğer bu 3 hastalığı tetikliyormuş

Kahve, güçlü aroması, minimum kalorisi ve anında enerji artışı sağlama yeteneği ile bilinen popüler bir içecektir.

Kilo vermeye çalışanlar için en çok tercih edilen içeceklerden biridir. Odaklanma, metabolizma ve antioksidanlar gibi birçok sağlık faydası sunarken, olası yan etkilerinin farkında olmak önemlidir.

Kahveyi aşırı tüketmenin veya belirli koşullar altında, izin verilmediğinde, vücut üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini bilmelisiniz.

SİNDİRİM SORUNLARINIZ VARSA DİKKATLİ TÜKETİN

Kahvenin asidik yapısı, mide astarını tahriş edebilir ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Aç karnına içilmesi asit reflüsü, mide ekşimesi veya hazımsızlığa neden olabilir.

UYKU DÖNGÜSÜNÜ ETKİLEYEBİLİR

Kahvenin temel bileşenlerinden biri, günün ilerleyen saatlerinde tüketildiğinde uyku düzenini bozabilen bir uyarıcı olan kafeindir. Aşırı tüketim uykusuzluğa veya uyku döngüsünün bozulmasına yol açabilir.

KAHVE KAYGIYA NEDEN OLABİLİR

Kahve, kafein içeriğinden dolayı uyarıcılar içerir ve bu da insanları uyanık ve enerjik hissettiren bir adrenalin salınımına neden olabilir. Ancak yüksek dozlar bazı kişilerde şiddetli kaygı, huzursuzluk ve hatta panik ataklara neden olabilir. Mevcut kaygı bozukluklarıyla uğraşanlar siyah kahveden kaçınmalıdır.

KEMİK SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

Çok fazla kahve içmek kalsiyum emiliminin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu, zamanla kemik yoğunluğunda bir azalmaya yol açabilir ve özellikle menopoz sonrası kadınlarda veya kalsiyum içeren içecekleri siyah kahve ile değiştiren kadınlarda osteoporoza katkıda bulunabilir. Siyah kahve çarpıntıya neden olabilir.

Kahvedeki kafein merkezi sinir sistemini uyarabilir ve bu da kalp atış hızında artışa veya düze.nsiz kalp atışlarına yol açabilir. Önceden kalp rahatsızlığı olan kişiler için çok fazla kahve tüketmek riskli olabilir, bu nedenle kaçınmak daha iyidir.

VÜCUDU SUSUZ BIRAKABİLİR

Kahve bir diüretiktir, bu da idrar üretimini artırır ve aşırı alındığında susuzluğa yol açabilir. Bu etki, kahveye ek olarak su tüketerek susuz kalmamakla önlenebilir.

Bu nedenle, süper içecek serbest radikallerle savaşmaya ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir; bu nedenle, içeceği tüketmenin anahtarı ölçülü olmaktır.

KAHVE HAZIRLAMNIN BASİT YOLU

Lezzetli bir fincan siyah kahve yapmak basit ve tatmin edicidir. En iyi lezzet için yüksek kaliteli kahve çekirdekleri veya telveleri seçerek başlayın. Taze suyu kaynatın ve kahvenin yanmasını önlemek için yaklaşık 90–96°C'ye (195–205°F) hafifçe soğumasını bekleyin.

Demlemek için bir French press, pour-over veya damlama kahve makinesi kullanın. 6 ons suya bir ila iki yemek kaşığı kahve telvesi ekleyin, zevkinize göre ayarlayın. 3-5 dakika demleyin, ardından bir kupaya dökün. Kahvenin saf lezzetinin tadını çıkarmak için şeker veya krema eklemekten kaçının.