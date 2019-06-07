İzcan: Tek gerçekçi çözüm modeli federasyondur

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bayram mesajında yaptığı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirterek “Akıncı’nın, tüm tarafların kabul edebileceği tek gerçekçi çözüm modeli olan federasyonun hayata geçirilmesi için, gerektiği yerde inisiyatif alarak çalışılması gerektiğini vurgulaması, ilgili tüm tarafların kulağında küpe olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği ilkelerine uygun federal çözüm olmasının tek çıkar yol olduğunu söyleyen İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in belirlediği çerçevede, müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ın etrafında sayısız tehlikenin Kıbrıslıları beklediğine işaret eden İzcan açıklamasında, “Macera peşinde koşan statükocu güçlerin, Kıbrıs halkını felakete sürüklemesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs solunun kendi aralarındaki didişmeleri bir yana bırakıp, ortak vatan mücadelesi çağrısında bulunan İzcan, “Yarın çok geç olabilir” dedi.