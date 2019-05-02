Enginar Faydaları Nelerdir? Enginarın Besin Değerleri

İşte o sebze, enginardır. Hikayeye göre bilimsel adı cynara scolymus burdan gelmektedir. Enginar, Tanrıları kendine aşık edebilecek çekicilikte, ama ona kafa tutabilecek inatta ve aynı zamanda da, kalbi olan bir sebzedir.

Enginar, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi durumları önlemeye yardımcı etkileri, karaciğer ve sindirim sistemi üzerindeki besleyici etkileri, tehlikeli vücuda yayılan enflamasyonu azaltma kabiliyeti ve enfes tadıyla oldukça şifalı bir bitkidir.

Enginarın kalbi, en yaygın kullanılan ve en çok tüketilen kısmı olmasına rağmen, enginar yapraklarını da atmamalısınız- yapraklar aslında enginardaki en güçlü besinlerin saklandığı yerlerdir.

Kalp sağlığını arttırıcı çeşitli yararları nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale gelen enginar özü takviyeleri, genellikle sebzenin yapraklarında bulunan antioksidanlar ve bitki besinlerinden elde edilir.

Enginarın Sağlık Faydaları

Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilecek Antioksidan Yönünden Güçlüdür

Kardiyovasküler Hastalıklarla Mücadele Eder

Karaciğer ve Sindirim Sistemi Detoksu Sağlar

Kilo Vermeye Yardımcı Olan Mükemmel bir Lif Kaynağıdır

Anemiyi Önleyen İyi Bir Demir Kaynağıdır

Cilt Sağlığını Geliştirir

Enginar, Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilecek Antioksidan Yönünden Güçlüdür

Enginarlar, quercetin, rutin, gallik asit ve sinarin gibi bazı hayati antioksidanlar ve fito-besleyicilerle doludur.

Enginar, yüksek ORAC (oksijen radikal emme kapasitesi) skoruna ve dolayısıyla vücuttaki oksidatif stresle savaşmada güçlü bir yeteneğe sahip olmaları açısından beslenmenizde bulunması gereken bir besindir.

Yüksek miktarda antioksidan içeren bir gıdanın en önemli faydalarından biri, kanser hücreleri kontrolsüz kaldığında vücutta oksidasyon ve serbest radikal birikmesi nedeniyle kanser büyümesini engeller ve kansere karşı koruma sağlar.

Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmak ve yaşlanma ile görülen hastalıkların başlangıcını yavaşlatmak için vücudun tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Enginarlarda bulunan antioksidanların – özellikle rutin, kersetin ve gallik asit – kanser hücrelerinin büyümesini azaltması ve bu nedenle kanserli tümörlerin çoğalmasını önlediği çalışmalarda görülmüştür.

Enginarlar, quercetin, rutin, gallik asit ve sinarin gibi bazı hayati antioksidanlar ve fito-besleyicilerle doludur.

Enginar, yüksek ORAC (oksijen radikal emme kapasitesi) skoruna ve dolayısıyla vücuttaki oksidatif stresle savaşmada güçlü bir yeteneğe sahip olmaları açısından beslenmenizde bulunması gereken bir besindir.

Yüksek miktarda antioksidan içeren bir gıdanın en önemli faydalarından biri, kanser hücreleri kontrolsüz kaldığında vücutta oksidasyon ve serbest radikal birikmesi nedeniyle kanser büyümesini engeller ve kansere karşı koruma sağlar.

Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmak ve yaşlanma ile görülen hastalıkların başlangıcını yavaşlatmak için vücudun tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Enginarlarda bulunan antioksidanların – özellikle rutin, kersetin ve gallik asit – kanser hücrelerinin büyümesini azaltması ve bu nedenle kanserli tümörlerin çoğalmasını önlediği çalışmalarda görülmüştür.

Enginar Kardiyovasküler Hastalıklarla Mücadele Eder

Enginar ve özünün tüketimi, sağlıksız kolesterol seviyelerini düşürmek, vücuttaki iltihaplanmayı yatıştırmak ve kan akışını iyileştirmede faydalıdır.

Yüksek kolesterol seviyesine sahip kişilerin kalp hastalığı geliştirme, kalp durması veya felç geçirme riskleri daha fazladır, ama neyse ki enginarda bulunan güçlü madde cynarin, kolesterolü sağlıklı bir seviyeye getirmenin en iyi yollarından biridir. (4)

Enginarın lipidik ve glisemik azaltıcı etkisi aynı zamanda koroner kalp hastalıklarını ve metabolik bozuklukları önlemeye yardımcı olur. (5)

Karaciğer ve Sindirim Sistemi Detoksu Sağlar

Enginar, sindirim safra üretimini arttırma ve vücudu detoks etme kabiliyetleri nedeniyle, sindirim sistemini beslemek ve uygun bağırsak sağlığını eski haline getirmek için özel olarak oluşturulan bir diyet olan GAPS diyetine dahil edilmiştir.

GAPS diyetinde onaylanmış yiyecekler, bağırsak florasının iyileştirilmesi, sindirim sistemi hastalıklarına bağlı semptomların azaltılması ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Enginar, etkili bir karaciğer koruyucu olan güçlü bir antioksidan flavonoid silimarin içerir.

Cynarin , enginarda bulunan spesifik bir maddedir, karaciğer tarafından üretilen ve nihayetinde sindirimi sağlamak ve besinlerin emilimine yardımcı olmaktan sorumlu olan safra üretimini pozitif olarak arttırdığı görülmüştür. Uygun safra üretimi olmadan, sağlığı bir besleme yada diyet uygulanamaz çünkü temel besinlerin ve yağ asitlerinin çoğu uygun şekilde emilmez. (5)

Araştırmalar ayrıca, enginar yaprağı ekstraktının, dünyanın önde gelen sindirim bozukluklarından biri olan irritabl barsak sendromu (IBS) ile ilişkili semptomların giderilmesinde çok faydalı olabileceğini göstermiştir. IBS genellikle kabızlık, ishal, şişkinlik, mide ağrısı gibi acı veren semptomlara neden olan bir durumdur. (6)

Enginarın yüksek lif içeriği, iltihabı azaltma kabiliyeti ve enginarın bağırsak astarı ve karaciğer üzerindeki besleyici etkisinden dolayı IBS ve diğer sindirim bozukluklarına fayda sağladığına inanılmaktadır.

Kilo Vermeye Yardımcı Olan Mükemmel bir Lif Kaynağıdır

Enginar lif bakımından çok zengindir, vücutta sayısız fonksiyon için çok önemlidir. Lif sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlar ve kabızlık ve ishal gibi koşulları giderir.

Lifli besinlerin, vücudun atıktan, ekstra kolesterolden, şekerden ve toksinlerden arındırılması gibi önemli bir işlevi vardır, ayrıca lif karaciğer fonksiyonlarını kolaylaştırır ve yemekten sonra kendimizi tok hissetmemizi sağlar.

Araştırmalar, enginarda bulunan türler gibi bol miktarda çözünür lif tüketmenin, organlarınız etrafında biriken ve çeşitli hastalıklara yol açabilen, visseral yağları uzak tutmanın harika bir yolu olduğunu göstermiştir.

Lif iaçısından yüksek bir beslenme, sağlıklı kilonun korunması ve ayrıca kolon kanseri, kalp hastalığı gibi ciddi hastalıkların riskini azaltır.

Lif, teknik olarak sindirilemeyen bitki besininin bir parçasıdır, bu nedenle sindirim sisteminizden ve vücudunuzdan uzaklaşmalıdır. Esasen lif, gıdaları bağırsaklardan çeken maddedir ve lif olmadan, aç hissetme, kabızlık, enerji artışları/düşüşleri, ruh hali değişimleri, kilo alımı ve şişkinlik gibi sorunlardan muzdarip olunabilir.

Lif, kilo vermeye yardımcı olur çünkü midede ve bağırsaklarda şişme, genleşme, sıvıyı emme ve doygunluk hissi verme yeteneğine sahiptir. Bu, fazla yemenin önüne geçerken, ayrıca kan şekerini de dengeler.

Enginar Anemiyi Önleyen İyi Bir Demir Kaynağıdır

Bir porsiyon enginar, ortalama bir kişinin günlük demir ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılar. Pek çok insan, sığır eti ve yumurta gibi hayvansal ürünlerin tek demir kaynağı olduğunu düşünürken, enginar, demir açısından oldukça zengin bir bitkidir.

Demir eksikliği en fazla kadınlarda, özellikle premenopozal kadınlarda ve çocuklarda görülür. Düşük demir seviyeleri, yorgunluk, zayıflamış bağışıklık sistemi, zayıf konsantrasyon ve odaklanma kabiliyetinin yanı sıra sızdıran bağırsak sendromu ve irritabl bağırsak hastalığı gibi sindirim bozukluklarına yol açabilir.

Anemi demir seviyelerinin düşük olması durumunda ortaya çıkan daha ciddi bir durumdur. Anemi, vücutta yeterli hemoglobin üretilmediğinde ortaya çıkar ve kırmızı kan hücreleri vücuda düzgün bir şekilde oksijen dağıtamaz. Demir açısından zengin gıdalar tüketmek, anemi ve demir eksikliği ile ilişkili negatif belirtileri önlemenin harika bir yoludur.

Enginar Cilt Sağlığını Geliştirir

Vücudumuz yediğimiz besinlerde ki antioksidanları, vitaminleri ve mineralleri alır. Vitamin ve mineral formundaki antioksidanlar, cildinizin yaşlanmasını, kurumasını ve dokusunun zarar görmesini önler.

Örneğin, kollajen cilt hücrelerinin yaklaşık %70’ini oluşturur ve antioksidan olan C vitamini, sağlıklı kollajen gelişimine katkıda bulunan en önemli vitamindir. Bu nedenle, vitamin ve antioksidan içeren gıdaları yeterince tüketmemek, genellikle düşük kollajen üretimine ve cildi erken yaşlandıran ciltle ilgili diğer koşullara neden olur.

Sağlıklı bir cildi korumak için güçlü bir bağışıklık sistemi de çok önemlidir. Bağışıklık, büyük ölçüde bağırsak duvarının sağlığına ve vücudunuza giren ve uygun şekilde emilen besinlerin miktarına bağlıdır, bu yüzden bağışıklık sistemi, cildinizi enfeksiyondan ve sağlıksız bakterilerden korumaktan sorumludur.

Enginarın sindirim sistemi ve karaciğer üzerindeki olumlu etkileri, bağışıklık sistemi zarar gördüğünde veya genel toksinler ve kirleticilerle temas ettiğinde cildinizi hızla iyileştirmek için iyi bir donanıma sahip olmasıdır.

Enginarın Besin Değerleri

Ortalama büyüklükte bir enginar (yaklaşık 120 gram) aşağıdakileri içerir:(8) Lif bakımından çok zengindir, bu nedenle orta boy bir enginar 14 gram karbonhidrat içerirken, 10 gram lif net karbonhidratı 4 grama düşürür – ketojenik diyetiçin doğal, zengin bir sebzedir.