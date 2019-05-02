Enginar Faydaları Nelerdir? Enginarın Besin Değerleri
Enginar oldukça şifalı ve mitolojik hikayesi olan bir sebze. Tanrıların Tanrı’sı Zeus Cynara isimli bir kıza aşık olur. Ancak kız ona kafa tutar, onu istemez, buna çok sinirlenen Zeus, onu bir sebzeye çevirir.
02/05/2019
İşte o sebze, enginardır. Hikayeye göre bilimsel adı cynara scolymus burdan gelmektedir. Enginar, Tanrıları kendine aşık edebilecek çekicilikte, ama ona kafa tutabilecek inatta ve aynı zamanda da, kalbi olan bir sebzedir.
Enginar, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi durumları önlemeye yardımcı etkileri, karaciğer ve sindirim sistemi üzerindeki besleyici etkileri, tehlikeli vücuda yayılan enflamasyonu azaltma kabiliyeti ve enfes tadıyla oldukça şifalı bir bitkidir.
Enginarın kalbi, en yaygın kullanılan ve en çok tüketilen kısmı olmasına rağmen, enginar yapraklarını da atmamalısınız- yapraklar aslında enginardaki en güçlü besinlerin saklandığı yerlerdir.
Kalp sağlığını arttırıcı çeşitli yararları nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale gelen enginar özü takviyeleri, genellikle sebzenin yapraklarında bulunan antioksidanlar ve bitki besinlerinden elde edilir.
Enginarın Sağlık Faydaları
- Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilecek Antioksidan Yönünden Güçlüdür
- Kardiyovasküler Hastalıklarla Mücadele Eder
- Karaciğer ve Sindirim Sistemi Detoksu Sağlar
- Kilo Vermeye Yardımcı Olan Mükemmel bir Lif Kaynağıdır
- Anemiyi Önleyen İyi Bir Demir Kaynağıdır
- Cilt Sağlığını Geliştirir
Enginar, Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilecek Antioksidan Yönünden Güçlüdür
Enginarlar, quercetin, rutin, gallik asit ve sinarin gibi bazı hayati antioksidanlar ve fito-besleyicilerle doludur.
Enginar, yüksek ORAC (oksijen radikal emme kapasitesi) skoruna ve dolayısıyla vücuttaki oksidatif stresle savaşmada güçlü bir yeteneğe sahip olmaları açısından beslenmenizde bulunması gereken bir besindir.
Yüksek miktarda antioksidan içeren bir gıdanın en önemli faydalarından biri, kanser hücreleri kontrolsüz kaldığında vücutta oksidasyon ve serbest radikal birikmesi nedeniyle kanser büyümesini engeller ve kansere karşı koruma sağlar.
Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmak ve yaşlanma ile görülen hastalıkların başlangıcını yavaşlatmak için vücudun tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Enginarlarda bulunan antioksidanların – özellikle rutin, kersetin ve gallik asit – kanser hücrelerinin büyümesini azaltması ve bu nedenle kanserli tümörlerin çoğalmasını önlediği çalışmalarda görülmüştür.
Enginarlar, quercetin, rutin, gallik asit ve sinarin gibi bazı hayati antioksidanlar ve fito-besleyicilerle doludur.
Enginar, yüksek ORAC (oksijen radikal emme kapasitesi) skoruna ve dolayısıyla vücuttaki oksidatif stresle savaşmada güçlü bir yeteneğe sahip olmaları açısından beslenmenizde bulunması gereken bir besindir.
Yüksek miktarda antioksidan içeren bir gıdanın en önemli faydalarından biri, kanser hücreleri kontrolsüz kaldığında vücutta oksidasyon ve serbest radikal birikmesi nedeniyle kanser büyümesini engeller ve kansere karşı koruma sağlar.
Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmak ve yaşlanma ile görülen hastalıkların başlangıcını yavaşlatmak için vücudun tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Enginarlarda bulunan antioksidanların – özellikle rutin, kersetin ve gallik asit – kanser hücrelerinin büyümesini azaltması ve bu nedenle kanserli tümörlerin çoğalmasını önlediği çalışmalarda görülmüştür.
Enginar Kardiyovasküler Hastalıklarla Mücadele Eder
Enginar ve özünün tüketimi, sağlıksız kolesterol seviyelerini düşürmek, vücuttaki iltihaplanmayı yatıştırmak ve kan akışını iyileştirmede faydalıdır.
Yüksek kolesterol seviyesine sahip kişilerin kalp hastalığı geliştirme, kalp durması veya felç geçirme riskleri daha fazladır, ama neyse ki enginarda bulunan güçlü madde cynarin, kolesterolü sağlıklı bir seviyeye getirmenin en iyi yollarından biridir. (4)
Enginarın lipidik ve glisemik azaltıcı etkisi aynı zamanda koroner kalp hastalıklarını ve metabolik bozuklukları önlemeye yardımcı olur. (5)
Karaciğer ve Sindirim Sistemi Detoksu Sağlar
Enginar, sindirim safra üretimini arttırma ve vücudu detoks etme kabiliyetleri nedeniyle, sindirim sistemini beslemek ve uygun bağırsak sağlığını eski haline getirmek için özel olarak oluşturulan bir diyet olan GAPS diyetine dahil edilmiştir.
GAPS diyetinde onaylanmış yiyecekler, bağırsak florasının iyileştirilmesi, sindirim sistemi hastalıklarına bağlı semptomların azaltılması ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Enginar, etkili bir karaciğer koruyucu olan güçlü bir antioksidan flavonoid silimarin içerir.
Cynarin , enginarda bulunan spesifik bir maddedir, karaciğer tarafından üretilen ve nihayetinde sindirimi sağlamak ve besinlerin emilimine yardımcı olmaktan sorumlu olan safra üretimini pozitif olarak arttırdığı görülmüştür. Uygun safra üretimi olmadan, sağlığı bir besleme yada diyet uygulanamaz çünkü temel besinlerin ve yağ asitlerinin çoğu uygun şekilde emilmez. (5)
Araştırmalar ayrıca, enginar yaprağı ekstraktının, dünyanın önde gelen sindirim bozukluklarından biri olan irritabl barsak sendromu (IBS) ile ilişkili semptomların giderilmesinde çok faydalı olabileceğini göstermiştir. IBS genellikle kabızlık, ishal, şişkinlik, mide ağrısı gibi acı veren semptomlara neden olan bir durumdur. (6)
Enginarın yüksek lif içeriği, iltihabı azaltma kabiliyeti ve enginarın bağırsak astarı ve karaciğer üzerindeki besleyici etkisinden dolayı IBS ve diğer sindirim bozukluklarına fayda sağladığına inanılmaktadır.
Kilo Vermeye Yardımcı Olan Mükemmel bir Lif Kaynağıdır
Enginar lif bakımından çok zengindir, vücutta sayısız fonksiyon için çok önemlidir. Lif sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlar ve kabızlık ve ishal gibi koşulları giderir.
Lifli besinlerin, vücudun atıktan, ekstra kolesterolden, şekerden ve toksinlerden arındırılması gibi önemli bir işlevi vardır, ayrıca lif karaciğer fonksiyonlarını kolaylaştırır ve yemekten sonra kendimizi tok hissetmemizi sağlar.
Araştırmalar, enginarda bulunan türler gibi bol miktarda çözünür lif tüketmenin, organlarınız etrafında biriken ve çeşitli hastalıklara yol açabilen, visseral yağları uzak tutmanın harika bir yolu olduğunu göstermiştir.
Lif iaçısından yüksek bir beslenme, sağlıklı kilonun korunması ve ayrıca kolon kanseri, kalp hastalığı gibi ciddi hastalıkların riskini azaltır.
Lif, teknik olarak sindirilemeyen bitki besininin bir parçasıdır, bu nedenle sindirim sisteminizden ve vücudunuzdan uzaklaşmalıdır. Esasen lif, gıdaları bağırsaklardan çeken maddedir ve lif olmadan, aç hissetme, kabızlık, enerji artışları/düşüşleri, ruh hali değişimleri, kilo alımı ve şişkinlik gibi sorunlardan muzdarip olunabilir.
Lif, kilo vermeye yardımcı olur çünkü midede ve bağırsaklarda şişme, genleşme, sıvıyı emme ve doygunluk hissi verme yeteneğine sahiptir. Bu, fazla yemenin önüne geçerken, ayrıca kan şekerini de dengeler.
Enginar Anemiyi Önleyen İyi Bir Demir Kaynağıdır
Bir porsiyon enginar, ortalama bir kişinin günlük demir ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılar. Pek çok insan, sığır eti ve yumurta gibi hayvansal ürünlerin tek demir kaynağı olduğunu düşünürken, enginar, demir açısından oldukça zengin bir bitkidir.
Demir eksikliği en fazla kadınlarda, özellikle premenopozal kadınlarda ve çocuklarda görülür. Düşük demir seviyeleri, yorgunluk, zayıflamış bağışıklık sistemi, zayıf konsantrasyon ve odaklanma kabiliyetinin yanı sıra sızdıran bağırsak sendromu ve irritabl bağırsak hastalığı gibi sindirim bozukluklarına yol açabilir.
Anemi demir seviyelerinin düşük olması durumunda ortaya çıkan daha ciddi bir durumdur. Anemi, vücutta yeterli hemoglobin üretilmediğinde ortaya çıkar ve kırmızı kan hücreleri vücuda düzgün bir şekilde oksijen dağıtamaz. Demir açısından zengin gıdalar tüketmek, anemi ve demir eksikliği ile ilişkili negatif belirtileri önlemenin harika bir yoludur.
Enginar Cilt Sağlığını Geliştirir
Vücudumuz yediğimiz besinlerde ki antioksidanları, vitaminleri ve mineralleri alır. Vitamin ve mineral formundaki antioksidanlar, cildinizin yaşlanmasını, kurumasını ve dokusunun zarar görmesini önler.
Örneğin, kollajen cilt hücrelerinin yaklaşık %70’ini oluşturur ve antioksidan olan C vitamini, sağlıklı kollajen gelişimine katkıda bulunan en önemli vitamindir. Bu nedenle, vitamin ve antioksidan içeren gıdaları yeterince tüketmemek, genellikle düşük kollajen üretimine ve cildi erken yaşlandıran ciltle ilgili diğer koşullara neden olur.
Sağlıklı bir cildi korumak için güçlü bir bağışıklık sistemi de çok önemlidir. Bağışıklık, büyük ölçüde bağırsak duvarının sağlığına ve vücudunuza giren ve uygun şekilde emilen besinlerin miktarına bağlıdır, bu yüzden bağışıklık sistemi, cildinizi enfeksiyondan ve sağlıksız bakterilerden korumaktan sorumludur.
Enginarın sindirim sistemi ve karaciğer üzerindeki olumlu etkileri, bağışıklık sistemi zarar gördüğünde veya genel toksinler ve kirleticilerle temas ettiğinde cildinizi hızla iyileştirmek için iyi bir donanıma sahip olmasıdır.
Enginarın Besin Değerleri
Ortalama büyüklükte bir enginar (yaklaşık 120 gram) aşağıdakileri içerir:(8) Lif bakımından çok zengindir, bu nedenle orta boy bir enginar 14 gram karbonhidrat içerirken, 10 gram lif net karbonhidratı 4 grama düşürür – ketojenik diyetiçin doğal, zengin bir sebzedir.
- 64 kalori
- 14.3 gram karbonhidrat
- 3,5 gram protein
- 0.4 gram yağ
- 10.3 gram lif
- 10.7 mikrogram B12 vitamini (%27 günlük değer)
- 17.8 mikrogram K vitamini (%22 günlük değer)
- 8.9 miligram C vitamini (%15 günlük değer)
- 50.4 miligram magnezyum (%13 günlük değer)
- 0,3 miligram manganez (%13 günlük değer)
- 343 miligram potasyum (%10 günlük değer)
- 87.6 miligram fosfor (%9 günlük değer)
- 0,2 miligram bakır (%8 günlük değer)
- 1,3 miligram niasin (%7 günlük değer)
- 0.1 miligram riboflavin (%6 günlük değer)
- 0.1 miligram B6 vitamini (%5 günlük değer)
- 0.7 miligram demir (%4 günlük değer)
- 0,1 miligram tiamin (%4 günlük değer)
- 0.3 miligram pantotenik asit (%3 günlük değer)
- 25,2 miligram (%3 günlük değer)
- 0.5 miligram çinko (%3 günlük değer)
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Enginar Nasıl Alınır ve Kullanılır
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Enginar Akdeniz bölgesinde ve dünyanın farklı yerlerinde sıklıkla kullanılan ve yetiştirilen bir bitkidir. ABD’de ticari olarak yetiştirilen enginarların yaklaşık %100’ü Kaliforniya’da yetişmektedir.
Yılın 12 ayı mevcut olup, en yoğun mevsimler ilkbahar ve sonbahardır. Enginar seçerken, ağır ve sıkı olan enginar en iyisidir.
Enginarın sağlıklı yeşil bir rengi olmalı ve taze görünmelidir. Yaprakları hala kapalı olmalıdır; Bu, enginarın taze ve yumuşak olacağı anlamına gelir. Yapraklarını bastırınca, hafif bir gıcırtı sesi çıkartmalıdır, bu enginarın taze olduğunun iyi bir göstergesidir.
Orta büyüklükteki bir enginar, tenis topu ve küçük bir enginar ise golf topu büyüklüğündedir. Enginarı taze tutmak için düzgün şekilde saklanması gerekir. Enginarı hava geçirmeyen bir plastik torba içerisine koyun ve buzdolabında saklamak için saplarını kesebilirsiniz. Enginar, topraktan ayrıldıktan sonra 1-2 hafta içinde tüketilmelidir.
Enginarın Olası Yan Etkileri
İnsanların küçük bir yüzdesi için enginar, bağırsak gazı ve alerjik reaksiyonlar gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Kadife çiçeği ve papatya benzeri şifalı bitkilere alerjisi olanlar yan etkiler için en yüksek risk grubudur.
Enginar bitkisi, Asteraceae / Compositae familyalarına duyarlı insanlarda alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu ailenin üyeleri arasında bezelye, kasımpatı, kadife çiçeği, papatya gibi bitkiler vardır, bu nedenle bunlardan herhangi birine alerjiniz varsa, enginar özü almadan veya enginar yemeden önce sağlık uzmanına danışın.
Enginarın, karaciğer tarafından doğal olarak salınan sıvı olan safra akışını artırarak safra kanalı tıkanıklığını daha da kötüleştirebileceği konusunda endişeler vardır. Benzeri bir durumunuz varsa enginar yemeden veya özütünü kullanmadan önce doktora danışmalısınız.
Vücuttaki safra akışının artması, safra kesesi taşlarını daha kötü hale getirebilir, bu nedenle safra kesesi taşınız varsa enginar yemeden önce yeterince bilgilendiğinizden emin olmalısınız.
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Enginar Üzerine Nihai Düşünceler
Enginar, kanseri önleme, kardiyovasküler hastalıklarla savaşma, karaciğer ve sindirim sistemini detoks etme, lif sağlama, kilo verme, kan şekeri ve diyabet kontrolüne yardımcı olma, anemi ile mücadelede iyi bir demir kaynağı sağlama ve cilt sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek yüksek oranda antioksidan güce sahiptir.
Enginar seçerken, ağır ve sıkı enginar en iyisidir. Yapraklarını bastırırsanız, hafif bir gıcırtı sesi çıkarır ve bu, enginarın taze olduğu anlamına gelir.
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KAYNAK: Enginar Faydaları Nelerdir? Enginarın Besin Değerleri