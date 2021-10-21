Acaba daha ne yaşaması gerekiyor bu ülke insanının?

Yaşamadığımız sorun kaldı mı bu ülkede? İnsanımızın başına gelemdik dert kaldı mı ki?

Sadece son bir haftada yaşadıklarımıza bakar mısınız? Hatta yalnızca son üç gündür olan bitene bakın lütfen…

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in bir videosu sosyal medyaya düştü ve hem UBP’de hem de ülkede deprem yarattı. Aynı zamanda da UBP Genel Başkan adayı olan Saner’in bu durumu, “şimdi ne olacak?” sorularını gündeme getirdi…

Şimdi ne olacak? Sayın Saner ne yapacak? Devam edecek mi, bırakacak mı? Bırakacaksa görevlerinin ne kadar bırakacak? Bu gelişme zaten istifa etmiş hükümeti nasıl etkileyecek? Peki, kurultaya nasıl etki edecek? Sayın Saner’in vereceği karar bekleniyor…

Peki bu “komployu” kim hazırladı? Saner için bu komplo senaryosunu kim yazdı, kim uygulattı? Sayın Saner, “yeraltı örgütlerinden” söz etti, mafya gerçekten bu işin içinde midir, bu işin içindeyse neresindedir?

Ersan Saner, kurultaydaki rakiplerini işaret etti, onlardan birilerinin yaptığını ima etti. Açıklamasından öyle anlaşılıyor ki, bazılarına yakın kişiler onu daha önce tehdit etmiş. Peki Saner, rakiplerini suçlarken somut delili var mı? Varsa bu konuda ne yapacak?

Bu videoyu fırsat bilip de kendisine başka şantajlar yapıldı, bir şeyler yapması istendi mi? Bakın onlarca soru cevap bekliyor…

Kıbrıs Türk Petrolleri (KPET) ile Altınbaş Petrol’ün (ALPET), mevcut fiyatla zarar ettikleri gerekçesiyle akaryakıt istasyonlarına dün tedariki durdurdu, istasyonların önlerinde uzun kuyruklar oluştu, tam izdiham tam bir izdiham yaşandı. Benzin istasyonlarının bulunduğu caddelerde trafik de felç oldu. Bugün de limitli olarak yakıt veriliyor…

Bu arada onca sıkıntı yetmezmiş gibi hesapta olmayan “akaryakıt sorunu” ortaya çıktı… Firmalar aniden akaryakıt tedarikini durduruyor, kimse bir açıklama yapmıyor. Hükümet müdahale edemiyor. En azından o kaosun yaşandığı saatlerde hükümet edenler halkı rahatlatacak bir açıklama bile yapmamıştı.

Akaryakıt kriziyle birlikte, tarlasını sürmeye başlayan üreticiler tarladan çekilerek beklemede kalmayı tercih etti. Mazot bulamayacağı endişesi taşıyan toplu taşımacılar, ‘kontak kapatmayı’ planlıyor… Herkes bu belirsizliğin son bulmasını beklerken, yeni zammı da kaldıramayacağını söylüyor ama hükümet krize müdahale edemiyor.

Vatandaşlarımız tüp gaz da bulamıyor, birçok bakkal, market tüp gaz satmaktan vazgeçti, satanlarda ise gaz kalmadı, gaz tesisleri de gaz satışını durdurmak üzere… Çıldırmamak elde değil.

Hükümetin bir milletvekili olan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, meclis toplantısı için milletvekillerine çağrı yapıyor, meclise muhalefet bir tamam geldiği halde iktidar milletvekilleri meclise dahi uğramıyor, nisap sağlanamadığı için meclis yine açılamıyor. Mecliste geçmesi gereken bütçeler ve yasalar var ama iktidar meclisi açamıyor…

Hükümet ne olacak belli değil, erken genel seçim tarihi ne zaman belirlenecek o da belli değil…

Bugün yine döviz şoku yaşadık… Türkiye Merkez Bankası politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi, döviz ülkemizde yine çıldırdı. Zaten yüksek seyreden döviz daha da uçtu, Sterlin 13’ü, Euro 11’i aştı… Pahalı ülkemiz daha da pahalı oldu… Borçların çoğu zaten döviz, insanlar çıldırmak üzere, üstelik bunun piyasaya daha bir pahalılık yaratacağı aşikar…

Covid-19 pozitif vaka sayıları, herkesi endişeye sevk edici bir şekilde yükselmeye ve can almaya devam ediyor. Bugün iki kişi Covid-19’dan yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 87’ye ulaştı…

Covid-19 cezaevinde ciddi bulaşa yol açtı; 125 hükümlü ve 8 gardiyanın Covid-19 pozitif olduğu açıklandı. Vakalar nedeniyle yeni tutuklular cezaevinde gönderilmiyor, karakolların kodeslerinde tutuluyor.

Ülkede aylardır devam eden ilaç sıkıntısına halen çare bulunabilmiş değil, başta kanser, MS, diyaliz hastaları büyük bir endişe içinde. Bu yıl ülkeye henüz grip aşısı getirilebilmiş değil…

Yine hükümet çevreleri, bürokratlar televizyon kanallarına çıkıp söylüyor; ay sonu devlet çalışanlarının maaşları ödenemeyebilirmiş, 13’üncü maaşların akıbeti hiç belli değilmiş. Devlet yine borçlanmak zorunda kalacakmış, durum iyi değilmiş…

Öte yandan, trafik kazalarından, iş kazalarından, deniz kazalarından ölüm haberleri geliyor…

Durayım mı devam edeyim mi? Sorunlar bu kadar değil ama ben durayım…

Peki ülkede bu kadar sorun varken Cumhurbaşkanı Tatar ne yapıyor? Ne yapacak, Türkiye’de bir üniversiteye tarih dersi konferansı verecek ve ne bileyim hangi örgütün ödül törenine katılacakmış. Ülkedeki kritik zamanlarda Tatar’ın bu gezileri tepki görüyor ama o tepkilere aldırmıyor. Sayın Tatar’ın galiba ülkesiyle, ülkesinin sorunlarıyla ilgili bir derdi yok.

Yahu, daha düne kadar genel başkanı olduğunuz UBP’de “video krizi” yaşanıyor, daha düne kadar omuz omuza mücadele verdiğiniz arkadaşınız Sayın Ersan Saner de partiniz UBP en zor günlerini yaşıyor. Otursanıza oturduğunuz yere da “bu krizle ilgili ne yapabiliriz?”, “Nasıl yardımcı olabilirim?” diye çaba sarf edesiniz. Hiç gerekmediğinde parti işlerine karışıyorken, başkan adaylarını saraya çağırıp arabuluculuk yaparken, UBP’nin kuruluş yıldönümünde coşup da orada cumhurbaşkanı değil de sanki UBP Genel Başkanıymış gibi konuşma yaparken iyiydi de şimdi işler bu kadar zora girmişken sıvışmak niye?

Üstelik Cumhurbaşkanı Tatar’ın “hükümetin durumunun ne olacağı”, “erken genel seçim tarihinin ne zaman belirleneceği?” gibi, görevleri de vardır. İş ola mı siyasi partileri saraya çağırıp görüştü? Ülke yangın yeri, her tarafta sorun var. Sırası mı şimdi bir üniversitenin konferansına veya bir örgütün ödül törenine katılmak? Ülke bu kadar sorun içindeyken nasıl vicdanı rahat yurt dışına gidiyor, anlamak mümkün değil.

Sorunlar karşısında hükümet edenler sindi kaldı, “sin da gülle geçiyor” misali, cumhurbaşkanı başka havada, sanki bu ülkede değilmiş gibi. Vatandaş hiç bu kadar kaderine terk edilmemişti…

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21/10/2021 16:22