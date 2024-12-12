Acapulco Hotel ile Mersin Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

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12/12/2024

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Acapulco Hotel ile Mersin Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Acapulco Hotel ve Mersin Üniversitesi, öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemek amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören ve mezun olan öğrencilere staj yapma imkanı tanınacak ve staj sonrasında işe alımlarda öncelik sağlanacak.

Protokole, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve Acapulco Hotel Genel Müdürü Özer Özbilen imza attı.

İş birliği çerçevesinde düzenlenen konferansta, Acapulco Hotel Genel Müdürü Özer Özbilen, öğrencilere turizm sektöründeki güncel trendler ve kariyer olanakları hakkında detaylı bilgiler sundu.

İki gün süren etkinlik boyunca, birçok öğrenci staj ve iş başvurusu yaparak bu fırsattan yararlanma isteğini dile getirdi.

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TAGS: Acapulco Hotel ile Mersin Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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