Acapulco Live'da Korhan Fırtınası esiyor 

Kıbrıs’ın popüler eğlence noktalarından Acapulco Hotel’in gözde mekanı Acapulco Live, unutulmaz bir geceye daha ev sahipliği yaptı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sahne alan Korhan, mekanda yine tam doluluk sağladı ve izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Gecenin açılışını yapan Gediz, Kıbrıs halkının büyük beğenisini kazanırken, esprileriyle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ardından sahne alan oryantal dans grubu, enerjik performanslarıyla geceye renk kattı ve konuklardan tam not aldı.

Gecenin finalinde sahneye çıkan Korhan, özel orkestrasıyla birlikte dinleyicilerini hem yeni şarkılarıyla hem de sevilen hitleriyle coşturdu. Duygusal şarkılarla başlayan performansı, ilerleyen saatlerde hareketli parçalara geçerek mekandaki herkesi eğlencenin doruklarına çıkardı. Yaklaşık üç saat süren performansı boyunca Korhan, enerjisi ve sahne hakimiyetiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu özel gecede Korhan’ı izlemek için gelenler, sahneye olan ilgileriyle ve enerjileriyle gece boyunca eğlenceye ara vermedi. Acapulco Live, Kıbrıs gecelerinin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.