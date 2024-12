Acapulco Live'da Korhan'lı geceler

Kıbrıs gecelerinin yeni gözdesi Acapulco Hotel'in iç kısmında yer alan Acapulco Live'ta sahne alan Korhan her hafta mekanda ful çekmeye devam ediyor

Gecede ilk olarak sahne alan Gediz Kıbrıs halkı tarafından çok beğeni kazanırken yaptığı espirilerle bir kez daha herkesin gönlünde taht kurmasını bildi.

Gediz'den sonra ise bu kez sahne alan oryantal grubu ise dansları ile geceye ayrı bir renk katarkan konuların büyük beğensini kazandı.

Özel orkestrasıyla gecede sahne alan Korhan, yepyeni şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıktı ve performansıyla tam not aldı.Geceye duygusal şarkılarla start veren Korhan, ilerleyen saatlerde hareketli parçalarla herkesi eğlendirdi.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan başarılı sanatçıyı izlemeye gelenler ise bir an olsun yerinde durmak bilmedi.