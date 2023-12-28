Acapulco Otel'de keyifli yılbaşı kutlaması

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28/12/2023

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Acapulco Otel'de keyifli yılbaşı kutlaması

 

Girne'deki 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi öğrencileri ve eğitmenleri, yeni yıl öncesi güzel bir etkinlikle buluştu. Acapulco Otel'de gerçekleştirilen etkinlik ile yeni yıl kutlandı.

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı'ndan yapılan paylaşım ise şöyle;

"Yeni yıl öncesi, Girne 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezi öğrencileri ve eğitmenleri Acapulco otelde misafirimiz oldular.. Acapulco Otel Aşçılarının güzel yemekleri eşliğinde birlikte yılbaşını kutlayarak güzel bir gün geçirdiler.. Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfına ve Acapulco Otele teşekkür ettiler.

''Çocuklar Mutlu, Bizler Umutlu''

28/12/2023 18:32
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TAGS: Acapulco Otel’de keyifli yılbaşı kutlaması
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