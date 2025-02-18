Acapulco Resort Hotel'de Derya Uluğ rüzgarı estti

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında geçtiğimiz akşam Acapulco Resort Hotel'de sahne aldı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konser, unutulmaz anlara sahne oldu.

Ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisi ve güçlü performansıyla izleyicilere hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Pembe sahne kostümüyle göz kamaştıran Uluğ, zarafeti ve samimi tavırlarıyla da büyük beğeni topladı. Konser sırasında izleyicilerine duygularını paylaşan sanatçı, "Bugün sevgi kelebeği oldum. Doğum günleri dışında özel günlerin benim için çok büyük bir önemi yok. Keşke herkes birbirini her gün sevgiyle kucaklasa" sözleriyle alkış topladı.

Derya Uluğ'un performansı, salonu dolduran dinleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanırken, sanatçının hit şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edildi. Eğlence dolu gecede, Uluğ'un sahne şovları ve etkileyici repertuarı konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Müzik dolu bu özel gece, Acapulco Resort Hotel'de unutulmaz konserlerden biri olarak hafızalara kazındı.