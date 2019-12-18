Acapulco Resort’tan Spora dev yatırım

Acapulco Resort Hotel, yaptığı yatırımlarla ülke turizmine önemli katkıda bulunmaya devam ediyor. Bir süreden beridir yapımı devam eden ve yeni yıl sonrasında tamamen hizmete girecek olan “Acapulco Sports Park”, spor takımlarına uluslararası standartlarda kamp yapma olanağı sağlıyor.

Ülkemizde ilk kez hizmete açılacak olan spor tesisinde 105m x 68m FIFA Standartlarında 2 adet profesyonel çim futbol sahası bulunuyor. Sahalarda 6’lı profesyonel ışıklandırma ve kale arkalarında 2 adet ağırlık çalışma alanı kompleksi tamamlıyor. Sahalar, Lolium Perenne (İngiliz çimi) ve Bermuda çimi ile donatılarak bu konuda da uluslararası standartlar hedeflendi. Bir futbol takımının tüm ihtiyaçları düşünülerek futbol malzemeleri de buna göre sağlandı.

Tesiste sadece saha içinde değil, saha dışında da kamp yapanların konforu düşünüldü. Oyuncular için ayrılan kulüp binasında 4 adet soyunma odası, her soyunma odasında 10 adet duş, her takım için ayrı malzeme odası, 1 adet hakem odası, 2 adet 70 m2 derslik, kardiyo ve ağırlık çalışmaları için 210 m2 fittness salonu, ilkyardım odası, 1 adet 10 kişilik sauna, 1 adet 10 kişilik buhar odası, 1 adet şok havuzu ve 2 adet multijet duş bulunuyor.

Tesis, yılsonunda ikinci sahanın da çimlenmesi ile 8 takıma da aynı anda hizmet verebilecek.

Tesiste, spor tesisinin bulunduğu alanın hemen yanındaki otel odalarının tümü kamp yapacak takımlara ayrılacak. Böylelikle odalarından çıkan futbolcular bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı tesise anında ulaşabilecekler.

18/12/2019 17:11