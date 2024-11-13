Acapulco Sports Park, prestijli futbol okullarının tercihi olmaya devam ediyor!

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13/11/2024

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Acapulco Sports Park, prestijli futbol okullarının tercihi olmaya devam ediyor!

 

Acapulco, dünyanın en prestijli futbol okullarına ev sahipliği yaparak, geleceğin futbol yıldızlarının yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Paris Saint-Germain Academy Türkiye, 2024 Güz Kampı için Acapulco Sports Park’ı tercih etti. Acapulco’dan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain Academy Türkiye’yi ağırlamaktan gurur duydukları belirtilerek, tüm ekibe harika bir antrenman deneyimi diledikleri ifade edildi.

 

13/11/2024 15:40
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TAGS: Acapulco Sports Park, futbol
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