Acapulco Sports Park, prestijli futbol okullarının tercihi olmaya devam ediyor!

Acapulco, dünyanın en prestijli futbol okullarına ev sahipliği yaparak, geleceğin futbol yıldızlarının yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Paris Saint-Germain Academy Türkiye, 2024 Güz Kampı için Acapulco Sports Park’ı tercih etti. Acapulco’dan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain Academy Türkiye’yi ağırlamaktan gurur duydukları belirtilerek, tüm ekibe harika bir antrenman deneyimi diledikleri ifade edildi.