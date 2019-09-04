Perox’un yaza özel düzenlediği kampanyada ''Acapulco Tatili'' kazanan talihli belli oldu.

Bugün yapılan çekilişle çift kişilik iki gece üç gün tatil kazanan isim Meliha Koçak oldu.

2. çekiliş 14 Ekimde

Perox’un yaptığı kampanya kapsamında ikinci çekilil 14 Ekim’de yapılacak. Acapulco Hotel’den tatil kazanmak istiyorsan sen de hemen kampanyaya katıl.

Tatil kazanmak isteyenlerin yapması gerekenler şunlar:

-Facebook’dan Can-Ser Temizler sayfasındaki “Perox’dan yaza özel kampanya!” İsimli gönderiyi beğenmek

-Aldığın Perox ürünlerinden biri ile fotoğraf çekip, @can-sertemizler sayfasını etiketleyerek fotoğrafı profilinde paylaşmak. (Gönderiniz herkese açık olmalı.)