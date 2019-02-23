Acapulco’da Brunch keyfi

Ülkenin önemli ve başarılı otellerinden Acapulco Hotel’de Pazar günleri Brunch keyfi yaşanıyor. Muhteşem bir manzarada Pazar Brunch'ı ile haftanın yorgunluğu atılıyor.

Acapulco Hotel, sınırsız açık büfe, ısıtmalı kapalı yüzme havuzu, çocuklarınızın iyi vakit geçireceği kids club, hizmeti de sunuyor. Pazar günü 10:00 - 14:00 saatleri arası bu keyfi siz de yaşamak istiyorsanız Acapulco Hotel’i ziyaret edebilirisiniz. Otelden yapılan açıklamada ücretler şu şekilde duyuruldu: Kapalı havuz kullanımı dahil Kişi Başı 95 TL, 0-6 Yaş Ücretsiz, 6-12 Yaş 45 TL. Detaylı Bilgi ve rezervasyon: 0533 858 7575