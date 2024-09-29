Acarkan'ın özgeçmişi...

1935 yılında Limasol’da doğdu.

1958 Yılı’nda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmasının ardından Kıbrıs’a dönerek Limasol’da özel kliniğinde çalışmaya başladı.

1963-1970 yılları arasında, Limasol Türk Belediyesi Başkanlığı yaptı.

5 Temmuz 1970 seçimlerinde Limasol bölgesinden, Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçildi.

Meclis’in Seçme Komitesi ile Sosyal İşler Komitesi üyeliklerinde bulundu.

Varoluş Mücadelesi içinde TMT saflarında yerini alırken, 1975 yılında oluşturulan Kurucu Mecliste de görev aldı ve bu görevi 3 Temmuz 1976 tarihine kadar sürdürdü.

DTB Spor Kulübü Başkanlığı da yürüten Ayhan Halit Acarkan, 6 Mayıs 1990 tarihli genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.

12 Aralık 1993 tarihinde yapılan erken genel seçimleri kazanan Merhum Acarkan’ın milletvekilliği 18 Aralık 1998 tarihinde sona ermiştir.

İngilizce ve Rumca bilen Acarkan, evli olup üç çocuk babasıydı.