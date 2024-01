ACE of MICE Organizasyonu görkemli bir açılış töreni ile başladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde Dream Project tarafından 12’ncisi düzenlenen ACE of MICE organizasyonu başladı.

Ülke turizmi açısından önemli bir yere sahip olan organizasyona Dream Project CEO’su Volkan Ataman’ın açılış konuşması ile start verildi.

“Parlayan Yıldız Kıbrıs MICE Destinasyonu” oturumunda; Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Yardımcısı Onur Gözet, Jolly CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner ve Cyprus Royal Genel Müdürü Kerem Çağlayan konuşma yaptı.

MICE dalını B2B toplantılar, network aktiflikleri ve ödül merasimi ile bir araya getiren Dream Project, yeni iş birliklerinin oluşmasını ve ticari hacmin artmasına büyük katkı sunuyor.

Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards ile yüzlerce kurumsal markanın aktiflik satın alıcılarının yanı sıra ülkeler arası operatörlerinin, acente ve aktiflik firmalarının üst seviye yöneticilerini 3 gün boyunca bir araya gelecek.

