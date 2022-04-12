Acele zayıflatan yöntem...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte herkes dümdüz ince bir göbeğe sahip olmak istiyor. Kilo vermek için beslenmenize dikkat edip egzersiz yapsanız bile bölgesel yağların erimesi çok kolay olmuyor. Özellikle göbek bölgesinde oluşan yağlanmadan kurtulmak için çok mücadele etmek gerekiyor. Ancak kısa sürede göbeğinizi eritmenin elbette ki kolay yolları da var. İşte göbek yağlarınızı eritmenizi sağlayacak muhteşem yöntemler...

İstediğiniz ince bedene kavuşmak için vücudunuzdaki bölgesel yağlanmalar ile savaşmak gerekiyor. Göbek bölgesinde oluşan ve sizi rahatsız eden yağlardan evde uygulayacağınız yöntemlerle kurtulmanız mümkün olabilir.

KEFİR TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Kefir tam anlamıyla bir şifa kaynağı olarak bilinir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki ödem ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Kefir içmek sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği azaltır. Bu sebeple zayıflamak ve göbek yağlarından kurtulmak için doğrudan kullanılır. Kefir içmek metabolizmayı aşırı derecede hızlandırır. Daha sağlıklı ve kolay kilo vermenizi sağlar.

Sabah aç karnına kefir içmek kilolarınızdan kısa süre kurtulmanıza etki eder. Ayrıca mide problemlerinizi ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Bu sebeple hem kilo vermek hem de sağlıklı bir yaşam sürdürmek için her gün mutlaka 1 bardak kefir içebilirsiniz.

MADEM SUYU VE YOĞURT İLE İNCECİK OLUN

Yoğurt yemenin sağlığına yararını eminiz ki bilmeyen yoktur. Yoğurt özellikle kilo vermeye çalışan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen besinlerin başında gelir. Yoğurt bağırsaklara etki ederek düzenli çalışmasını sağlar. Her gün yoğurt yemek uzun sürede kişiye tokluk hissi sağlar.

Yoğurt özellikle metabolizmanın hızlı çalışmasına etki edere sindirimi kolaylaştırır. Vücudunuzda biriken ödemin atılmasına yardımcı olur. Maden suyu ile yapacağınız yoğurt kürü göbek yağlarınızdan kolayca kurtulmanızı sağlar. 1 hafta boyunca bu kürü uygulayarak istediğiniz ince görüntüye ulaşabilirsiniz.

1 şişe maden suyu.

3 yemek kaşığı yoğurt.

Yarım limon suyu.

1 çay kaşığı toz zencefil.

Tüm bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın.

Sabahları aç karnına kahvaltıdan 30 dakika önce için.

1 hafta boyunca her gün düzenli olarak yapın.

YULAF EZMESİ İLE ZAYIFLAYIN

Hem kilo vermek hem de sağlığını korumak isteyenler yulaf ezmesini gönül rahatlığıyla tüketebilir. Düzenli olarak yulaf ezmesi yemek bel ve göbek bölgenizde oluşan yağların önüne geçer. Açlık hissini bastırarak uzun süre tok kalmanızı sağlar. Lifli yapısı sebebiyle bağırsak sorunlarını giderir ve kabızlığı önler.

3-4 tane çilek

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi.

1 bardak süt.

2 adet ceviz.

1 çay kaşığı tarçın.

Süt ve yulaf ezmesini kısık ateşte iyice pişirin.

Bir kaseye koyduktan sonra üzerine çilekleri koyun.

Daha sonra tarçın ve cevizleri ekleyin.

1 hafta boyunca her gün tüketin.

GÖBEK YAĞLARI İÇİN ILIK SU İÇİN

Suyun vücut sağlığı için faydaları saymakla bitmez. Kısa sürede kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin bol miktarda su tüketmesi gerekir. Günde 8 bardak su tüketerek vücudunuzda bulunan zararlı maddelerin ve ödemin atılmasını kolaylaştırabilirsiniz. Özellikle göbek yağlarından kısa sürede kurtulmak için sabahları güne başlamadan önce suyu ılık olarak tüketmeniz gerekir.

Sabahları aç karnına düzenli olarak ılık su içilmesi göbek yağlarınızdan hızla kurtulmanızı sağlar. Eğer denemek isterseniz ılık suyun içerisine çok az elma sirkesi koyarak tüketmek daha ince bir bedene kavuşmanıza yardımcı olabilir.

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12/04/2022 17:38