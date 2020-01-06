Acer bugün, sık sık ofis dışına çıkan ve güvenliğe önem veren modern kullanıcılara yönelik TravelMate P6 ve TravelMate P2 kurumsal dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu. 10. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemci seçeneklerine ve Windows 10 Pro işletim sistemine sahip bu 14 inç ve 15 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlar, ABD’nin askeri MIL-STD-810G standartlarına uyum sağlıyor.

“Hafif, ince ve dayanıklı yapıdaki yeni TravelMate P6, ofis dışında çalışanlara güvenebilecekleri bir performans sağlıyor.” diyen Acer BT Ürünleri İş Birimi Kurumsal ve Dönüştürülebilir Dizüstü Bilgisayarlar Genel Müdürü James Lin, sözlerine şöyle devam etti: “Profesyonellerin, şarj etmeden iki gün çalışabilme imkanına ek olarak ürünün askeri standartlardaki dayanıklılığı ve gelişmiş güvenlik özelliklerini beğeneceklerine inancımız tam.”

Acer TravelMate P6: Sık Seyahat Eden Profesyoneller İçin

Yeni Acer TravelMate P6 birinci sınıf kalitedeki magnezyum alüminyum alaşım kasasıyla, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşım kasalara göre daha sağlam ve daha hafif. Bu kasa ayrıca ürüne şık ve modern bir görünüm katıyor. Yalnızca 1,1 kg[3] ağırlığa ve 16,6 mm inceliğe sahip olan cihazı kullanıcıların, beraberinde her yere kolayca götürebiliyor. 23 saate1,2 varan pil ömrü sayesinde kullanıcılar, kıtalararası uçuşlarda üretken olmaya devam edebiliyor veya iki gün boyunca cihazı şarj etmeden çalışabiliyor. Öte yandan bu yüksek performanslı dizüstü bilgisayarın bataryası, 45 dakikadan az şarjla yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. Tercihe bağlı sunulan eSIM özellikli 4G LTE bağlantısı da kullanıcılara her yerde çalışabilme olanağı sunuyor. Microsoft Teams sertifikalı TravelMate P6, sesleri 1,98 metre uzaktan alabilen dört mikrofonuyla kristal netliğinde video konferanslar yapmayı da mümkün kılıyor.

Intel’in “Project Athena” kod adlı inovasyon programının bir parçası olarak Intel ile birlikte geliştirilen TravelMate P6, programın deneyim hedeflerine[4] ve donanım gereksinimlerine ulaşmak için zorlu testlerden geçirildi. Böylece ürünün, çalışkan insanların talep ettiği hız[5], anında açılma[6] ve pil ömrü5,[7],[8] gibi özellikleri sunması sağlandı.

Intel İstemci Bilgi İşlem Grubundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Newman, “Acer TravelMate P6, Acer ve Intel’in Project Athena programı kapsamında gösterdiği olağanüstü ortak çabanın sonucunu ifade ediyor. Intel Core işlemcilerimizin performansı ve vPro platformumuz ile kurumlara dikkat çekici özellikler sunuyor ve sürekli ofis dışında olan beklentisi yüksek profesyonellerin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz.” dedi.

Windows 10 Pro işletim sistemini kullanan bu dizüstü bilgisayarlar 10. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçeneklerine, 24 GB’a kadar DDR4 belleğe, NVIDIA® GeForce® MX250’ye kadar GPU çeşitlerine ve NVMe teknolojisi sayesinde büyük tablolar düzenlemeyi ve sunum hazırlamayı hızlandıran 1 TB’a kadar Gen 3 x4 PCIe SSD’lere sahip. TravelMate P6, 180 derece dönebilen menteşesiyle ortak çalışmayı ve paylaşımı da kolaylaştırıyor. Tamamen yatırılabilen ekrandaki görüntüleri çok sayıda kişiyle paylaşmak mümkün.

Sağlamlığı ve Güvenilirliği Test Edildi

Ofis dışına sık çıkan profesyoneller için tasarlanan Acer TravelMate P6, gerçek kullanımda karşılaşılabilecek durumlarla başa çıkabiliyor. MIL-STD-810G ve 810F askeri dayanıklılık testlerini[9] geçen TravelMate P6, havalimanı güvenliğinden geçerken alınan darbelerden, kazayla düşmelerden ve benzer durumlardan hasarsız kurtulabiliyor. Diğer testlerle de dizüstü bilgisayarın yağmur, nem ve aşırı sıcaklıklara dayanıklılığı kontrol ediliyor.

Sağlam Güvenlik

Şirketler verileri güvende tutmanın yanı sıra uzaktan kurulumu ve yönetimi kolay olan cihazlar arıyor. Windows 10 Pro işletim sistemini kullanan TravelMate P6, veri koruması için güçlü güvenlik özelliklerinden yararlanıyor. Müşteriler Windows Hello özelliğini kullanarak, güç düğmesi üzerindeki parmak izi okuyucu veya biyometrik yüz tanıma teknolojisinden yararlanan IR web kamerası ile sisteme giriş yapabiliyor. Her iki yöntem de parola hatırlama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kullanmadığınız anlarda web kamerasını ek güvenlik için kapakla fiziksel olarak kapatmak da mümkün. Entegre Trusted Platform Module (TPM) 2.0 yongası ise parolalar ve şifreleme anahtarları için donanım tabanlı koruma sağlıyor. Ön yüklü gelen Acer ProShield ise hassas verilerinizi koruma altına alan güvenlik ve yönetim araçları içeriyor. Acer Office Management da BT profesyonellerinin tek bir arayüz ile uzaktan güvenlik politikası uygulamasını ve cihazları takip etmesini sağlıyor.

Acer TravelMate P2: Modern İş Gücü İçin Çok Yönlü Bir Cihaz

Sürekli değişen ve modernleşen dünyaya yanıt olarak tasarlanan Acer TravelMate P2, çok farklı yerde birden fazla görevi yerine getirmesi beklenen çalışanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Wi-Fi bağlantısının yanı sıra 4G LTE’den[10] de yararlanabilen kullanıcılar, istedikleri her yerde çalışma olanağına kavuşuyor. TravelMate P2 sahip olduğu özelleştirme seçenekleriyle de her tür iş ortamına uyum sağlayabiliyor.

Yüksek Hızlı Bağlantı ve Gün Boyu Güç

Bağlantı seçeneklerine öncelik verilerek üretilen Acer TravelMate P2, mobil haldeki kullanıcılara güvenilir ve zahmetsiz bir çözüm sunuyor. Intel Wireless Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle kullanıcılar Wi-Fi 5 (802.11ac) standardına göre üç kata kadar daha hızlı[11] ve akıcı bir kablosuz bağlantı deneyimi yaşıyor. Nano SIM ve/veya eSIM özellikli 4G LTE bağlantısı sayesinde de Wi-Fi olmayan yerlerde bağlantı bulma sorunu ortadan kalkıyor. 13 saate kadar pil ömrü1,[12] sunan TravelMate P2’de MIL-STD-810G standardına uyumlu, darbelere dayanıklı bir kasa bulunuyor. Kullanıcılar bu sayede birçok farklı ortamda gün boyu kesintisiz çalışabiliyor.

Sağlam, Güvenilir ve Kolayca Yönetilebilir

TravelMate P2 erişebilirlik, yönetim ve kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Önceden en uygun hale getirilen cihaz ayarları sayesinde anında kullanıma hazır olan ürün, birçok dil desteğiyle çalışanlara hızlı ve zahmetsiz şekilde sunulabiliyor. TPM 2.0 modülü güvenli kimlik doğrulama ile şirket verilerini koruyor. Buna ek olarak, parmak izi okuyucu ve Windows Hello gibi güvenlik özellikleri de kullanıcılara parmak izi veya yüz tanıma ile daha güvenli ve kolay erişim sunuyor.

Güçlü ve Üretken

10. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri ve tercihe bağlı sunulan NVIDIA GeForce MX230 GPU ile güçlü işlem ve grafik performansı sunan TravelMate P2’de 32 GB’a kadar hızlı DDR4 bellek, 1 TB yüksek kapasiteli sabit disk ve süper hızlı 512 GB 4 veri yollu PCIe SSD ile yapılandırılabilen çift sürücülü sistem bulunuyor. TravelMate P2; VGA, HDMI ve USB Type-C gibi birçok bağlantı noktasına sahip. Mevcut bağlantı noktalarının sayısı Acer USB Type-C Dock ile de kolayca artırılabiliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

TravelMate P6, şubat ayında Kuzey Amerika’da 1.149,99 dolar; EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1.099 euro; ocak ayında Çin’de 9.999 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TravelMate P2, şubat ayında Kuzey Amerika’da 699,99 dolar; ocak ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 599 euro; Çin’de 4.499 RMB’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

06/01/2020 14:24