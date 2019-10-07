Kraliyet Üyeleri İlk Kez Bir Reklam Filminde Buluştu

Meghan Markle ve Prens Harry çifti ile Kate Middleton ve Prens William çifti, ruh sağlığı konusunda hükümetin yürüttüğü kampanyada yer aldı. Böylece bir reklamda oynayan ilk kraliyet üyeleri oldu. Kraliyet üyeleri, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti’nin stres, depresyon ve uykusuzluk sorunlarıyla mücadele eden insanlara destek hizmeti sağladığını belirten reklam filminde oynadı. Reklam, bugün akşam birden fazla kanalda aynı anda yayınlanacak ve yaklaşık 11 milyon kişi tarafından izlenecek. Reklam filmi Davina McCall, Bradley Wiggins ve Gillian Anderson gibi ünlü isimlerin kendi ruhsal sağlık sorunu deneyimlerini aktarmalarını da içeriyor. Film, Every Mind Matters adlı ruh sağlığı alanında destek sağlayan web sitesini tanıtmayı amaçlıyor.

07/10/2019 11:33