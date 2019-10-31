Acı biber sosu şişelerine saklanmış uyuşturucu bulundu

BBC'nin haberine göre, Avustralya Sınır Gücü (ABF) tarafından ABD'den gelen gemiye düzenlenen operasyonda toplam 768 acı biber şişesine saklanmış 400 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Soruşturma çerçevesinde 30 ila 45 yaşlarında 4 kişinin gözaltına alındığı, uyuşturucunun kimler tarafından gönderildiğinin tespit edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yetkililer, uyuşturucunun acı biber sosu şişelerine saklanması işleminin çok sofistike olduğunu, hem gönderenin hem de alıcıların yüksek düzeyde kimya bilgisine sahip olmaları gerektiğine işaret etti.

Avustralya polisi, haziran ayında da stereo hoparlörlerine saklanmış metamfetamin ele geçirmişti.

31/10/2019 15:43