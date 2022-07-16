Acı haber! Nefes Demirpençe yaşamını yitirdi

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16/07/2022

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Acı haber! Nefes Demirpençe yaşamını yitirdi

Yakalandığı hastalık nedeniyle 5 yaşından beridir tedavi gören 11 yaşındaki Nefes Demirpençe hayatını kaybetti.

İyileşmesi ve sağlığına kavuşması için ailesinin yıllardır büyük uğraş verdiği, yardım kampanyaları ve çeşitli etkinlikler yapılan Nefes’in hayatını kaybetmesi toplumda  büyük üzüntü yarattı.

Nefes’in hayatını kaybettiğini kardeşi Sonay Demirpençe şu sözlerle duyurdu:

Çok savaştın, çok yorgunsun bilirim..
Artık sadece bedenen yoksun, ama hep bizimle olacaksın meleğim.

Huzurlu uyu…
Seni çok seviyoruz ve hep çok seveceğiz..“

16/07/2022 14:26
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TAGS: nefes Demirpençe
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