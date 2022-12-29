Ülkemizde acı haberler yine peş peşe geldi… 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle dün ve bugün olmak üzere toplam 11 değerli isim, yaşamını yitirdi. Acı haberler adeta yasa boğdu….

Bugün toprağa verildi

Lefkoşa'nın sevilen sayılan isimlerinden Özen Soyel, yaşamını yitirdi. Özen Soyel'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Soyel'in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Ülkemizin sevilen isimlerinden Hanım Hacı, hayatını kaybetti.

Acı haberi Olsan Oran, sosyal medya hesabından duyurdu.

Hanım Hacı’nın cenazesi yarın (Cuma günü) Mallıdağ Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Mallıdağ Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak

Sevenleri yasa boğuldu

Kamu Hizmeti Komisyonu eski Başkanı Kamil Kayral’ın kayınpederi Ali Ertür, hayatını kaybetti.

Çevresinde çok sevilen biri olan Ertür’ün vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Çayırova köyünün sevilen ismi

Çayırova köyünün sevilen simalarından Faika Sirhan Yiğittürk bugün hayata gözlerini yumdu. Yiğittürk’ün cenazesi yarın Çayırova Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çayırova Kabristanlığı’na defnedilecek.

Lefke'de acı kayıp!

Lefke'nin sevilen isimlerinden Hasan Çetereisi hayatını kaybetti.

Hasan Çetereisi yarın saat 12:00’de Lefke Orta Cami’nde kılınacak öğle namazından sonra Lefke Kabristanlığı’nda defnedilecek.

Değerli bir öğretmendi

Lefkoşa Türk Lisesi’nin emekli başöğretmenlerinden Hülya Sonder de önceki gün yaşamını yitirdi.

Öğretmen camiası ve öğrencileri tarafından çok sevilen ve yardımseverliği ile herkesin gönlünü kazanan Sonder’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Sonder’in cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.

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29/12/2022 22:28