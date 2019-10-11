Acı Kavun Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklarda ve Nasıl Kullanılır?

Sararmış, olgun acı kavun ilaç olarak kullanılır. Suyu mükemmel bir temizleyici ve eritici olup, derin tabakalarda depolanan ve yıllarca saklanan fazlalıkları ve zararlı maddeleri söküp dışarı atar. Kabuğu ve çekirdekleri çok zehirlidir. Tedavide suyu ve etli kısmı kullanılır. Olgunlaşmadan, daha yeşilken kullanılırsa zehirleyebilir, ishal eder ve kusturur.

Kurutulmuş ve öğütülmüş kabuğun 1 gramı, tohumunun yarım gramı, ya da kökünün 2 gramını yutmak öldürücü olabilir. Bir dal üzerinde bir tane acı kavun varsa, bu daha da zehirlidir.

Zehirini hafifletmek için için bal veya şeker ile karıştırılmalıdır. Kurusu da ilaç olarak kullanılabilir. Suyu, meyvesi (çekirdeksiz), yaprakları ve kökü kurutulup saklanabilir.

Acı kavun suyu, yaprağının suyundan daha kuvvetlidir. Felce, kaşıntıya, karaciğer hastalıklarına, hatta siroza, böbrek ve mesane hastalıklarına, romatizma, gut ve kadın hastalıklarına çok iyi gelir.

Kan ve safrayı inceltir; baş ağrısı ve migreni geçirir. Yılan ve akrep sokmasına karşı panzehirdir ancak kurallara uygun kullanılmalıdır. Ağız yoluyla, vajinaya koyularak, kulağa damlatarak, buruna çekilerek veya cilde sürülerek kullanılır:

Acı Kavun ve Hastalıklar

Kulak Ağrısı ve Kulak Çınlaması

2/3 oranında zeytinyağı, 1/3 oranında acı kavun suyu kısık ateşte acı kavun suyu buharlaşana kadar kaynatılır. Bu yağdan kulağa 3-5 damla damlatmak, kulak ağrılarına ve çınlamasına iyi gelir.

Hepatit, siroz, ağrı-sızıya, kan pıhtılaşmasına, fil hastalığı

50 gr. taze acı kavun kökü kesilir ve 500 gr su ile kısık ateşte 5 dakika kaynatılır. 15 dakika beklettikten sonra süzülür ve bir çorba kaşığı bal ile karıştırılır. Her gün bu suyun 150 gramı gün boyu yudum yudum içilirse hepatit ve siroz hastalığına, ağrı-sızıya, kan pıhtılaşmasına, fil hastalığına çok iyi gelir.

Ruh hastalıkları ve sara (epilepsi)

Acı kavunun içi boşaltılır, içine bal doldurulur. Üstünü kapatacak kadar su konarak kısık ateşte 15 dakika kaynatılır. 7- 10 gün boyunca, 3 taneden başlayıp artırarak her gün 5 tane aralıklarla yenirse, ruh hastalıklarına ve saraya iyi gelir.

Diş Hastalıkları

Eşit miktarlarda acı kavun suyu ve sirkeyi kaynatıp gargara yapmak, diş ağrısını azaltır, diş etlerini kuvvetlendirir, diş çekimini kolaylaştırır.

Sinir, eklem, siyatik, gut ve kulunç ağrılarına, böbrek ve idrar yolları

14 gün boyunca her gün 5 tane acı kavun yaprağı 1 bardak su ile kısık ateşte 3 dakika kaynatılır. Soğuyunca bal veya şekerle tatlandırılıp yudum yudum içmek veya her gün cilde 6-10 tane acı kavun suyu sürüp ovuşturmak sinir, eklem, siyatik, gut ve kulunç ağrılarına, böbrek ve idrar yollarına iyi gelir. Fil hastalığı ve cüzzamın ilerlemesini durdurur.

Cilt lekeleri, yüz felci ve Ur

Acı kavun yaprakları dövülür, ateşli şişliklere sarılır, üzeri yağlı kağıt ile kapatılarak sabitleştirilir ve 5-6 saat bekletilirse şişlikleri olgunlaştırıp çözer. Urlara uygulanırsa, urları küçültür. Ciltteki lekeleri giderir, felce ve yüz felcine çok iyi gelir.

Kurutulmuş acı kavun kökü öğütülür, arpa veya çavdar unu ile cıvık bir hamur yapılır. Bu hamur eklemler ve göğüsteki şişliklere sarılır, üzerine yağlı kağıt yapıştırılır, bezle sabitleştirilir ve 12-24 saat bekletilir.

100 gr. kuru acı kavun meyvesi 500 gr. su ile (200 gr. su + 300 gr. doğal sirke karışımıyla daha da etkili olur) kısık ateşte 15 dakika kaynatılır ve biraz soğutularak süzülür. Daha sonra bu suyla bir bez ıslatılarak, ağrıyan eklemlere sarılır ve 4-5 saat bekletilir.

Kronik baş ağrısı, migren, sinüzit, beyin damarlarındaki tıkanıklık ve kireçlenme

Acı kavun suyunun, su veya süt ile yarı yarıya karışımı avuç içine dökülür ve başı öne doğru eğik tutarak, genize kadar bir defa çekilir; 3-4 saniye bekledikten sonra bırakılır.

Yarım saat-4 saat sonra hapşırma ve şiddetli bir şekilde burun akıntısı başlayıp 1-3 gün sürebilir. Kronik baş ağrısını migreni, sinüziti, beyin damarlarındaki tıkanıklığı ve kireçlenmeyi, ciltteki ve gözlerdeki sarılığı giderir.

Kan Grubuna Göre Acı Kavun

Acı kavunun miktarı kişinin bünyesine göre değişir. Kan grubu “0” ve “B” olanlar genellikle hemen şiddetli tepki verir.

Onlar acı kavun suyunun su veya süt ile yarı yarıya karışımını kullanabilirler. Akıntı başlar fakat yeterli miktarda olmazsa, 2/3 acı kavun suyu + 1/3 su karışımı; bu da yeterli gelmezse 3/4 acı kavun suyu + 1/4 su karışımı denenebilir.

Fakat kan grubu “A” olanların mizacı acı kavuna çok uygundur. Bu sebepten onlar başlangıçta 3/4 acı kavun suyu + 1/4 su karışımını sonra da saf acı kavun suyu kullanabilirler.

Kan grubu “AB” olanlar ise çok farklı tepki gösterebilir. Onlar aynı sonuca ulaşmak için acı kavun miktarını birkaç defa deneyerek ve kademeli olarak yükselterek kullanmalıdırlar. En küçük dozdan (1/3 acı kavun suyu + 2/3 su) başlamalı ve bir-iki gün ara ile, etkili dozu bulana kadar denemeye devam etmeliler. Denemelerin arası mutlaka 1-2 gün olmalıdır.

Balgam sökücü ve Akciğer temizliği

2 çorba kaşığı ısırgan otu tohumu + 1 çorba kaşığı hardal tohumu öğütülür. 2 çorba kaşığı yeni sıkılmış acı kavun suyu + 200 gr. bal ile iyice karıştırılır. Günde 2-3 defa 1 tatlı kaşığı yutulur. Mükemmel bir balgam söktürücüdür ve akciğerleri temizler.

Kulak ağrısı ve kulak temizliği

Acı kavun yaprağı suyu veya 1/3 acı kavun suyu + 2/3 su karışımı tülbentten süzülerek 2 damla kulaklara damlatılır. Kulakları temizleyip, ağrısını giderir.

Şişmiş Bademcikler

1 tatlı kaşığı acıkavun suyu + 1 tatlı kaşığı bal + 2 tatlı kaşığı zeytinyağı karışımı şişen bademciklere sürülür.

Damar açıcı ve Rahim Temizliği

1 çay kaşığı öğütülmüş çörek otu + 2 çay kaşığı taze sıkılmış acı kavun suyu + 1 çay kaşığı bal karışımı küçük bir bez parçasına sarılır ve yatmadan önce vajinaya (rahim ağzına yakın) koyularak sabaha kadar bekletilir. Adet kanamasını söktürür, rahmi temizler ve damarları açar. (Bu işlem hamilelere yapılmaz!)

30 gr kuru veya 100 gr taze acı kavun kökü ince kesilir, 1 litre su ile kısık ateşte 15 dakika kaynatılır ve süzülür. Sonra bu sudan 100 gr. alınır, 200 gr bal şurubu ile karıştırılarak gün boyunca yudum yudum içilir. Ardından 3 gün ara vererek bir defa daha 3 gün boyunca içilir. Bu işlem toplam 3 defa tekrarlanır. Bir ay sonra aynı aralıklarla tekrarlanır. Veya

Kurutulmuş acı kavun kökü ince öğütülür, sabah akşam birer silme çay kaşığı suyla yutulur. 3 gün devam ettikten sonra öğlen de aynı miktarda içmek üzere günde 3 defa alınmaya başlanır. İshal oluncaya kadar devamla edilir. İshal olunca bırakılır ve ishal durduktan bir ay sonra tekrar başlanarak toplam 3-7 defa tekrarlanır.

Böbrek ve karaciğer temizliği

1 litre su + 1 çorba kaşığı bal + 1 çorba kaşığı taze sıkılmış acıkavun suyu (kan grubu “A” olanlar 2 çorba kaşığı) + 1 çorba kaşığı taze sıkılmış zencefil suyu + 2 çorba kaşığı taze sıkılmış kereviz yaprağı suyu karıştırılır. Yudum yudum gün boyunca içilir. İdrarı ve adet kanamasını arttırır, böbrekleri ve karaciğeri temizler, balgam söktürür.

Ağrı giderici

Acı kavun suyu, ağrıyan eklemlere ve her ağrıyan yere yedirilerek sürülür. Bu şekilde, günde 6 adet (kan grubu “A” olanlar 10 taneye kadar olabilir) acı kavun suyu kullanılabilir. Ağrı hemen azalır ve yok olur.

Kusmak için 1 tatlı kaşığı acıkavun suyu + 1 tatlı kaşığı zeytinyağı karışımı dil dibine sürülür. Kusma sonucunda mide temizlenir ve kuvvetlenir. Kusmayı durdurmak için 1 çorba kaşığı zeytinyağı veya limon suyu içilir.

MS, felç, alzhiemer, romatizma ve omurga hastalıkları

Bütün omurgaya kaplayacak büyüklükte, uzun pamuklu bir bez acı kavun yağına batırılır, fazlası sıkılarak alınır. Ense kökünden kuyruk sokumuna kadar omurga üzerine yerleştirilir. Üzerine yağlı kağıt kapatılır ve sıkıca bantlanır.

Daha sonra havlu konur ve sıkı bir fanila giyilir. Bu işlem akşam yatmadan önce yapılır ve sabaha kadar beklenir. Acı kavun yağı bütün organlara nüfuz eder, derin dokulardan toksinleri çekerek idrar, ishal, ter, burun ve geniz akıntısı ile dışarı atılmasını sağlar. Her türlü hastalıkta, özellikle MS, felç, alzhiemer, romatizma, omurga hastalıklarında kullanılır.

Acı Kavun Yağı Hazırlama

Olgun acı kavunlar ortadan kesilerek çekirdekleri çıkartılır, 3 eşit gruba ayrılır. Birinci grup, tencereye sıkı sıkı yerleştirilir ve üzerini kapatacak kadar zeytinyağı dökülür.

Buharlaşması, bitinceye kadar kısık ateşte kaynatılır. Yağı süzülerek tekrar tencereye konur, ikinci grup acı kavun aynı yağın içinde aynı şekilde kaynatılır ve süzülür. Üçüncü grup için de aynı yağın içinde aynı işlem yapıldıktan sonra yağ süzülerek cam kavanozlara konur, ağzı kapatılarak gerektiğinde kullanılır.

Uyarı: Acı kavunun tohumu çok zehirli olduğu için kullanılmaz. Suyu iç organlar için iyice süzülerek kullanılır. Kurutularak pestil haline getirilen acıkavun suyu bir kullanımda 0,7 gr. kadar alınabilir. Bir seferde 2 gramdan fazla kuru acı kavun suyu balsız alındığında ölüme sebep olabilir.

Kaynak Kitap: Dr. Aidin Salih – Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde

Dr. Aidin Salih’in Organ Temizliği programları

Dr. Aidin Salih Kimdir?

Lugansk, Ukrayna’da Tıp Fakültesini bitirdi. Sovyetler Birliği’nde yıllarca tıp doktorluğu görevini yürüttü. Daha sonra Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Biyoloji bölümünden mezun oldu. Ayrıca Uluslararası Alternatif Tıp Okulu’nu bitirdi.

Biyoloji diploma tezi ‘Yabani Hayvanların Fizyolojisi’ üzerineydi. 30 yılı aşkın bir zamandır aldığı çok yönlü eğitimlerle insan ve hayvan hastalıklarının sebeplerini inceledi.

İslam Tıbbı, Tıbb-ı Nebevi konusundaki alimlerin ve eski hekimlerin tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlandı. Tedavileriyle binlerce insanın şifa bulmasına vesile oldu. Bu çerçevede geliştirdiği tıp yaklaşımını anlattığı “Gerçek Tıp – Yitik Şifanın İzinde” isminde bir kitabı bulunuyor. 40 yaşında müslüman olan Salih, 9 Kasım 2014’de İstanbul’daki evinde hakkın rahmetine kavuştu.

Kaynak: Acı Kavun Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklarda ve Nasıl Kullanılır?

11/10/2019 09:02