Acı kayıp! Adnan Amcaoğlu yaşamını yitirdi

Gönyeli’nin tanınmış simalarından Adnan Amcaoğlu hayatını kaybetti

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05/10/2022

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Acı kayıp! Adnan Amcaoğlu yaşamını yitirdi

Gönyeli'nin tanınmış simalarından, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun amcası Adnan Amcaoğlu yaşamını yitirdi.

Adnan Amcaoğlu vefatı sevenlerini yasa boğdu. 

Amcaoğlu'nun cenazesi 05 Ekim 2022 (bugün) 11:45'de Gönyeli Spor Kulübü’ndeki törenden sonra saat 12:40'da Gönyeli camisindeki öğlen namazına müteakip Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Amcaoğlu ailesine başsağlığı dileriz.

05/10/2022 10:01
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TAGS: Adnan Amcaoğlu
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