Acı kayıp! Adnan Amcaoğlu yaşamını yitirdi
Gönyeli’nin tanınmış simalarından Adnan Amcaoğlu hayatını kaybetti
05/10/2022
Gönyeli'nin tanınmış simalarından, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun amcası Adnan Amcaoğlu yaşamını yitirdi.
Adnan Amcaoğlu vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Amcaoğlu'nun cenazesi 05 Ekim 2022 (bugün) 11:45'de Gönyeli Spor Kulübü’ndeki törenden sonra saat 12:40'da Gönyeli camisindeki öğlen namazına müteakip Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.
Haber Kıbrıs ailesi olarak Amcaoğlu ailesine başsağlığı dileriz.