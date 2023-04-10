Acı kayıp! Ali İlgen yaşamını yitirdi

Aslen Limasol Siligu'lu olan, Güzelyurt'un sembol kahvecilerinden Ali İlgen yaşamını yitirdi. Ali İlgen'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

İlgen'in cenazesi 11 Nisan Salı (yarın) Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Yuvacık mezarlığında toprağa verilecek. Haber Kıbrıs ailesi olarak İlgen ailesine başsağlığı dileriz.

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10/04/2023 13:39