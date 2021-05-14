Acı kayıp! Alptürk hayatını kaybetti

Lefkoşa'da ve Haspolat'ta bulunan Fina Petrol sahibi ve eski rallici Mehmet Alptürk hayatını kaybetti. Bir süreden beridir YDÜ Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Alptürk hayata tutunamadı. Alptürk'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Alptürk ailesine başsağlığı dileriz.

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu Alptürk’ün ölümü nedeniyle sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu'nun paylaşımı şöyle:

2018 – 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu, sporcumuz Cevdet Alptürk’ün değerli babası eski sporcularımızdan camianın sevilen ismi Mehmet Alptürk’ün vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine , tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar dileriz.

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14/05/2021 16:34