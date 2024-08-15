Acı kayıp! Damla Nailer yaşamını yitirdi

Ergün Yahat

Gazimağusa'da bugün saat 15.20'de Salamis yolunda bulunan bir otel odasında 36 yaşındaki Damla Nailer ölü olarak bulundu. Damla Nailer'in zamansız ölümü ailesi ve yakın çevresi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Damla Nailer'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili olarak polis soruşturması devam ediyor.