Acı kayıp! Elif Kutlu yaşamını yitirdi

Güzelyurt Meslek Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden Elif Kutlu yaşamını yitirdi

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19/12/2020

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Acı kayıp! Elif Kutlu yaşamını yitirdi

Güzelyurt Meslek Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden Elif Kutlu hayatını kaybetti. Elif dün saat 15.30 sıralarında, aniden rahatsızlanarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde kaldırılmıştı.

Elif Kutlu orada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Nalbantoğlu’nda acil yoğun bakım servisinde müşahede altında alınan Kutlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif Kutlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.

19/12/2020 09:26
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TAGS: elif kutlu
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