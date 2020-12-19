Acı kayıp! Elif Kutlu yaşamını yitirdi
Güzelyurt Meslek Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden Elif Kutlu yaşamını yitirdi
19/12/2020
Güzelyurt Meslek Lisesi'nin sevilen öğretmenlerinden Elif Kutlu hayatını kaybetti. Elif dün saat 15.30 sıralarında, aniden rahatsızlanarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde kaldırılmıştı.
Elif Kutlu orada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Nalbantoğlu’nda acil yoğun bakım servisinde müşahede altında alınan Kutlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elif Kutlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.