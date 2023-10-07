Acı kayıp! Gülseren Ataker hayatını kaybetti

Girne'nin sevilen isimlerinden 62 yaşındaki Gülseren Ataker, bu sabah 04.00 sıralarında kaldığı evde ölü olarak bulundu. Gülseren Ataker'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Ataker, uzun yıllardır Girne'de saygın bir isim olarak tanınıyordu. Kendisi, çeşitli sosyal projelerde aktif rol alarak toplumun çeşitli kesimlerine yardımcı olmuştu. Ataker'in vefat haberi, Girne genelinde büyük üzüntü yarattı.

Polis yetkilileri, yaptıkları ilk incelemede, Gülseren Ataker'in doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığını bildirdi.

Ataker’in ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Cenaze töreniyle ilgili detaylar daha sonra paylaşılacak.

Gülseren Ataker'in vefatı nedeni ile Başbakan Ünal Üstel başsağlığı mesajı yayınladı. Başbakan Üstel mesajında, "CTP eski milletvekillerinden Dr. Hakan Ataker'in kıymetli eşi Gülseren Ataker'in ani vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.