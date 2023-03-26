Acı kayıp: Hacer Gökçora hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Hacer Gökçora, bugün hayatını kaybetti.

Gökçora’nın vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Hacer Gökçora’nın cenazesi, yarın (27 Mart 2023) saat 16.20’de ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Bu arada, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CTP Milletvekili Fikri Toros, “Değerli Halamız Hacer Gökçora hepimize ömür bırakarak dünyasını değiştirmiştir. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur…” ifadelerine yer verdi.

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26/03/2023 18:28