Acı kayıp: Hacer Gökçora hayatını kaybetti

ads ads ads ads
26/03/2023

ads
Acı kayıp: Hacer Gökçora hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen simalarından, iyi insan Hacer Gökçora, bugün hayatını kaybetti.

Gökçora’nın vefatı, başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Hacer Gökçora’nın cenazesi, yarın (27 Mart 2023) saat 16.20’de ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Bu arada, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CTP Milletvekili Fikri Toros, “Değerli Halamız Hacer Gökçora hepimize ömür bırakarak dünyasını değiştirmiştir.  Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur…” ifadelerine yer verdi.

26/03/2023 18:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Acı kayıp: Hacer Gökçora hayatını kaybetti
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.