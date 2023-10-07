Acı kayıp! Hasan Güzoğlu yaşamını yitirdi

Göçeri köyünün sakinlerinden 14 yaşındaki Hasan Güzoğlu hayatını kaybetti.

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07/10/2023

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Acı kayıp! Hasan Güzoğlu yaşamını yitirdi

Göçeri köyünün sakinlerinden 14 yaşındaki Hasan Güzoğlu hayatını kaybetti. Güzoğlu’nun zamansız vefatı ailesini yasa boğdu.

Hasan Güzoğlu’nun cenazesi 08 Ekim 2023 Pazar günü Göçeri Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Göçeri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Haber Kıbrıs olarak ailesine başsağlığı dileriz.

Hasan Güzoğlu’nun vefatı nedeniyle CTP Dikmen Gençlik Örgütü başsağlığı mesajı yayınladı. CTP Dikmen Gençlik Örgütü mesajında “Bugün aldığımız üzücü bir haber sonucu Göçeri köyünde ikamet eden çocuğumuz Hasan Güzoğlu'nu kaybetmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

07/10/2023 15:54
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TAGS: Hasan Güzoğlu
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