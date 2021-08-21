Acı kayıp! Hıfziye Fahri yaşamını yitirdi
Karaoğlanoğlu'nun sevilen sayılan isimlerinden Hıfziye Fahri Somar hayatını kaybetti.
21/08/2021
Aslen Tuzla-Larnakalı olup Karaoğlanoğlu'nda ikamet eden Hıfziye Fahri Somar bugün hayatını kaybetti. Hıfziye Fahri Soma'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Hıfziye Fahri'nin cenazesi yarın (22 Ağustos) Karaoğlanoğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.
Haber Kıbrıs ailesi olarak Fahri ailesine başsağlığı dileriz.