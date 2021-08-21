Acı kayıp! Hıfziye Fahri yaşamını yitirdi

Karaoğlanoğlu'nun sevilen sayılan isimlerinden Hıfziye Fahri Somar hayatını kaybetti.

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21/08/2021

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Acı kayıp! Hıfziye Fahri yaşamını yitirdi

Aslen Tuzla-Larnakalı olup Karaoğlanoğlu'nda ikamet eden Hıfziye Fahri Somar bugün hayatını kaybetti. Hıfziye Fahri Soma'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Hıfziye Fahri'nin cenazesi yarın (22 Ağustos) Karaoğlanoğlu Camisi'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Fahri ailesine başsağlığı dileriz.

 

 

 

21/08/2021 18:22
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TAGS: Hıfziye Fahri
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