Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi

Türk Mukavemet Teşkilatı Telsiz Bölüğü emeklisi Özkan Nuri Kırtay hayatını kaybetti.

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28/11/2022

TMT’nin mücahitlerinden Kırtay yaşamını yitirdi

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Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden Özkan Nuri Kırtay 28 Kasım 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Özkan Nuri Kırtay'ın vefatı  başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 

Kırtay, cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Kırtay ailesine başsağlığı dileriz.

 

 

28/11/2022 13:51
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TAGS: Özkan Nuri Kırtay
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