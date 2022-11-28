Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi
Türk Mukavemet Teşkilatı Telsiz Bölüğü emeklisi Özkan Nuri Kırtay hayatını kaybetti.
28/11/2022
TMT’nin mücahitlerinden Kırtay yaşamını yitirdi
Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden Özkan Nuri Kırtay 28 Kasım 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Özkan Nuri Kırtay'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Kırtay, cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle defnedildi.
Haber Kıbrıs ailesi olarak Kırtay ailesine başsağlığı dileriz.