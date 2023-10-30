Acı kayıp! Nafiye Kaçmaz yaşamını yitirdi
Kıbrıs'ın sevilen sayılan isimlerinden Nafiye Kaçmaz bugün hayatını kaybetti.
30/10/2023
Haber Kıbrıs Web TV Spor Müdürü Ogün Genç Kaçmaz'ın yengesi Nafiye Kaçmaz bugün hayatını kaybetti. Nafiye Kaçmaz'ın zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Kaçmaz'ın cenazesi 31 Ekim 2023 Salı (yarın) Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak öğle namazına (11:40) müteakip Gazimağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
Haber Kıbrıs ailesi olarak başsağlığı dileriz