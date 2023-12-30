Acı kayıp! Nazif Alpler yaşamını yitirdi

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30/12/2023

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Acı kayıp! Nazif Alpler yaşamını yitirdi

Girne Kaymakamlığı'nda uzun yıllar görev yapmış, sevilen ve sayılan bir isim olan Alpler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazif Alpler'in zamansız vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Haber Kıbrıs olarak ailesine başsağlığı dileriz.

İçişleri Bakanlığı, Nazif Alpler’in vefatı nedeni ile başsağlığı mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanlığı'nın mesajında "Girne Kaymakamlığımızda İmar Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Nazif Alpler’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."ifadeleri kullanıldı.

30/12/2023 11:13
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TAGS: Alpler
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