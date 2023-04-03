Acı kayıp! Önder Konuloğlu hayatını kaybetti

Sendikal yaşamın önemli isimlerinden, bir dönemin önde gelen futbolcularından Önder Konuloğlu, bugün yaşamını yitirdi.

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03/04/2023

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Acı kayıp! Önder Konuloğlu hayatını kaybetti

Sendikal yaşamın önemli isimlerinden, bir dönemin önde gelen futbolcularından Önder Konuloğlu, bugün yaşamını yitirdi.

Arap Ali Destanı’na konu olan Arap Ali’nin de oğlu olan Konuloğlu, 1942’de Limasol’da doğdu.

1988-2003 arasında, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) başkanlığı yapan. Konuloğlu, Doğan Türk Birliği yönetiminde de yer aldı.

Bir süredir tedavi gören Konuloğlu’nun cenazesi çarşamba günü Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedilecek.

03/04/2023 15:15
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TAGS: Önder Konuloğlu
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