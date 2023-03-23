Acı kayıp… Osman Palabıyık hayatını kaybetti
23/03/2023
Ülkemizin sevilen simalarından Osman Palabıyık, bugün vefat etti.
Osman Palabıyık’ın cenazesi 24 Mart Cuma günü Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı.
İşte o açıklama:
“Kurumumuzun Emektar Rallicilerinden Osman Palabıyık vefat etmiştir. Tüm sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun,ailesine sabırlar dileriz.”