Acı kayıp! Tuncer Bağışkan yaşamını yitirdi

Arkeolog, araştırmacı yazar Tuncer Bağışkan 76 yaşında hayatını kaybetti.

47 yıllık meslek hayatında birçok kazıda yer alan, yerleşim yerleri, mezarlar bulan, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eserleri gün yüzüne çıkaran Bağışkan, kitaplar yazdı, araştırmalarını gazete ve dergilerde yayımladı.

“En büyük hayalim dediği” ve 23 yıldır üzerinde çalıştığı “Karpaz’ın Geçmişine Yolculuk” adlı 9’uncu kitabını da yayımlayan Tuncer Bağışkan, geçtiğimiz yıl Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği röportajda, “Yeniden dünyaya gelecek olsam aynı mesleği seçerim. Arkeoloji alanında, eski eser alanında çalışmak bana çok büyük mutluluk verir” demişti.

Bağışkan, yarın saat 11.45’te İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek