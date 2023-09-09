Acı kayıp… Sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa'nın sevilen ismi Gülnur Eskidemir, bugün hayatını kaybetti.

Eskidemir'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan başsağılığı mesajında “Merhumeye Tanrıdan rahmet ailesi ve sevenlerine sabırlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Gülnur Eskidemir’in cenazesi yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığın’da son yolculuğuna uğurlanacak.