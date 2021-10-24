Acı Pazar: Trafiğe bir can daha!
24/10/2021
Mehmetçik’te, saat 06.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında Mazhar Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada Ahmet Çoban ise ağır yaralandı.
Mehmetçik Göleti yakınlarında, Ahmet ÇOBAN (E-24), yönetimindeki LC 763 plakalı araç ile Çayırova istikametinden Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mazhar BOZKURT (E-30) olay yerinde yaşamını yitirmiştir.
Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ahmet ÇOBAN ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.