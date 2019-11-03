Acı veren anıları silme tedavisi

Kanadalı bilim insanları yaygın olan bir tansiyon düşürücü ilacın kötü anıları sildiğini tespit etti.

Anıların beyinde sabit bir yerde saklandığı düşünülüyordu.

Ancak bir anının ne kadar süre kurcalanırsa o kadar daha uzun süre zihinde kaldığı belirlendi.

Kanadalı bilim insanları, aslında bir tansiyon düşürücü olarak geliştirilen ilacın kötü anıları silmede etkili olduğunu tespit etti.

İlaç 60 kişide sonuç verdi

Yapılan araştırmada ilacı kullanan kişilere, “Hafızan geçen haftadan beri değişti mi?” diye soruldu.

Ve ilaç, 60 kişide sonuç verdi.

03/11/2019 10:30